Evitan los republicanos reuniones con electores

Pensilvania, EE.UU.- Muchos días durante las últimas dos semanas, nadie respondió el teléfono en ninguna de las cuatro oficinas del representante estadounidense Scott Perry en in Harrisburg, Pensilvania.

El equipo de Perry no compartió detalles sobre las apariciones públicas del congresista republicano hasta que ya habían terminado. Incluso los simpatizantes que viven en el distrito de Perry en el centro de Pensilvania no podían recordar la última vez que organizó una reunión pública en persona. Nadie abrió la puerta cerrada con llave en su oficina del distrito en Mechanicsburg la semana pasada cuando un reportero de Associated Press tocó el timbre.