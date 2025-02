Trump firma orden para volver a usar popotes de plástico

El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a volver al uso generalizado de popotes (pajitas) de plástico, revirtiendo un esfuerzo ambiental del expresidente Joe Biden para aumentar el uso de pajitas de papel dentro del gobierno federal.

"Vamos a volver a los popotes de plástico. Estas cosas no funcionan. Las he tenido muchas veces y, en ocasiones, se rompen, explotan. Si algo está caliente, no duran mucho, como cuestión de minutos, a veces cuestión de segundos. Es una situación ridícula. Así que vamos a volver a los popotes de plástico. Creo que está bien", dijo Trump mientras firmaba la orden en el Despacho Oval.