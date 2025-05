Reserva Federal mantiene tasa clave sin cambios ante riesgo de precios altos y mayor desempleo

WASHINGTON, EU.— La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de interés clave este miércoles, desestimando las demandas del presidente Donald Trump de reducir los costos de los préstamos, y afirmó que los riesgos de un mayor desempleo y una mayor inflación han aumentado.

La Fed mantuvo su tasa en 4,3% por tercera reunión consecutiva, después de haberla reducido tres veces seguidas a finales del año pasado. Muchos economistas e inversores de Wall Street aún esperan que la Fed reduzca las tasas dos o tres veces este año, pero los aranceles impuestos por Trump han inyectado una enorme cantidad de incertidumbre en la economía de Estados Unidos y en las políticas de la Fed.

Es inusual que la Fed diga que el riesgo de precios más altos y más desempleo ha aumentado. Pero los economistas dicen que esa es la amenaza creada por los aranceles de Trump. Los impuestos a la importación podrían elevar la inflación al encarecer las piezas y productos importados, al tiempo que aumentan el desempleo al hacer que las empresas recorten empleos a medida que aumentan sus costos.

Como resultado, los aranceles han puesto a la Fed en una posición difícil. Los objetivos de la Fed son mantener los precios estables y maximizar el empleo. Típicamente, cuando la inflación sube, la Fed aumenta las tasas para frenar los préstamos y el gasto y enfriar la inflación, mientras que si aumentan los despidos, reduciría las tasas para estimular más gasto y crecimiento.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros funcionarios del banco han señalado que quieren ver cómo los aranceles —incluyendo un 145% en todas las importaciones de China— impactan en los precios al consumidor y en la economía.

La cautela del banco central podría llevar a más conflictos entre la Fed y la administración Trump. El domingo, Trump nuevamente instó a la Fed a recortar las tasas en una entrevista televisiva y dijo que Powell "simplemente no me gusta porque creo que es un tipo muy rígido". Con la inflación no muy lejos del objetivo del 2% de la Fed por ahora, Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent argumentan que la Fed podría reducir su tasa. La Fed la elevó en 2022 y 2023 para combatir la inflación.

Si la Fed recortara, podría reducir otros costos de los préstamos, como hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito, aunque eso no está garantizado.

Trump también dijo que no despediría a Powell porque el mandato del presidente termina en mayo próximo y podrá nombrar un nuevo presidente entonces. Sin embargo, si la economía tropieza en los próximos meses, Trump podría renovar sus amenazas de destituir a Powell.

Un gran problema que enfrenta la Fed es cómo los aranceles impactarán en la inflación. Casi todos los economistas y funcionarios de la Fed esperan que eleven los precios, pero no está claro cuánto o por cuánto tiempo. Los aranceles típicamente causan un aumento único en los precios, pero no necesariamente una inflación continua. Sin embargo, si Trump anuncia más aranceles —como ha amenazado con hacer en productos farmacéuticos, semiconductores y cobre— o si los estadounidenses temen que la inflación empeore, eso podría hacer que los precios suban de manera más persistente.

Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, señaló que esto podría mantener a la Fed al margen hasta septiembre.

"Es difícil para ellos recortar antes porque tienen que sopesar, ¿cuál es el impacto de la inflación?" dijo Bostjancic. "¿Esto va a ser algo persistente y añadir a las expectativas de inflación?"

Los economistas y la Fed están observando de cerca las expectativas de inflación, que son esencialmente una medida de cuánto les preocupa a los consumidores que la inflación empeore. Las expectativas de inflación más altas pueden ser una profecía autocumplida, porque si los estadounidenses piensan que los precios subirán, pueden tomar medidas que aumenten los costos, como pedir salarios más altos.

Por ahora, la economía de Estados Unidos está mayormente en buena forma, y la inflación se ha enfriado considerablemente desde su pico en 2022. Los consumidores están gastando a un ritmo saludable, aunque parte de eso puede reflejar la compra de cosas como automóviles antes de los aranceles. Las empresas todavía están agregando trabajadores a un ritmo constante, y el desempleo es bajo.

Aún así, hay señales de que la inflación empeorará en los próximos meses. Las encuestas de empresas manufactureras y de servicios muestran que están viendo precios más altos de sus proveedores. Y una encuesta de la sucursal de Dallas de la Reserva Federal encontró que casi el 55% de las empresas manufactureras esperan trasladar el impacto de los aumentos de aranceles a sus clientes.

"La conclusión es que la inflación aumentará significativamente en los próximos seis meses", observó Torsten Slok, economista jefe del Grupo Apollo, en un correo electrónico.

Sin embargo, los aranceles también podrían pesar mucho en la economía, particularmente debido a la incertidumbre que han creado. Los enormes aranceles sobre aproximadamente 60 otras naciones, anunciados el 2 de abril, fueron luego pospuestos hasta el 9 de julio, pero podrían ser reimpuestos. Las encuestas empresariales muestran que las empresas están posponiendo decisiones de inversión hasta que tengan mayor claridad.

Ryan Sweet, economista jefe de Estados Unidos en Oxford Economics, manifestó que la incertidumbre en torno a la política comercial le da "terrores nocturnos".

"La economía de la incertidumbre es absolutamente asfixiante", dijo Sweet. "Las empresas que no conocen las reglas del juego, su reacción instintiva es quedarse de brazos cruzados. Y eso es lo que están haciendo".

Pero si la incertidumbre retrasa la contratación, ralentiza la economía y aumenta la tasa de desempleo, la Fed podría cambiar rápidamente hacia recortes de tasas de interés. Una fuerte desaceleración económica podría eventualmente enfriar la inflación por sí misma, dicen los economistas.

"Si sintieras que la economía realmente se está desacelerando, entonces creo que eso probablemente tomaría precedencia (sobre la inflación), porque generalmente la forma en que el comité piensa es que eso también arrastrará algo de inflación con ello", señaló Jim Bullard, ex presidente de la sucursal de San Luis de la Reserva Federal, y actualmente decano de la escuela de negocios de la Universidad de Purdue.

En marzo, la Fed señaló que podría recortar las tasas dos veces este año. Pero desde entonces, la administración Trump impuso aranceles que Powell dijo el mes pasado eran más grandes y más amplios de lo que la Fed esperaba.

Los aranceles, reconoció Powell, podrían tanto ralentizar el crecimiento como elevar los precios, lo que pone a la Fed en una situación difícil. Usualmente reduciría las tasas para impulsar el crecimiento y la contratación, mientras que las aumentaría para enfriar el gasto y la inflación.

La Fed podría reducir las tasas de manera preventiva para ayudar a prevenir una desaceleración. Pero con aranceles tan grandes en vigor, Powell ha señalado que la Fed quiere ver cómo afectan a la inflación antes de tomar cualquier medida.

"Sin estabilidad de precios, no podemos lograr largos períodos de condiciones sólidas del mercado laboral que beneficien a todos los estadounidenses", dijo Powell.