Minimiza Trump pláticas de Irán con Europa

NUEVA JERSEY, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó las pláticas que sostuvo un representante del Gobierno iraní con representantes de países europeos este viernes en Ginebra

Reporteros le preguntaron si los europeos ayudaron al reunirse con los iraníes, a lo que el republicano contestó que no.

"No ayudaron. Irán no quiere hablar con Europa. Quiere hablar con nosotros. Europa no podrá ayudar en esto", declaró el Presidente.

En cuanto al plazo de dos semanas que dio para decidir si Estados Unidos ataca a Irán, dijo que se trata "sólo un momento para ver si la gente entra en razón o no".