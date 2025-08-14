Acusados líderes de Cárteles Unidos por operación narcotráfico en Tennessee

La investigación comenzó hace años después de que dos narcotraficantes tuvieran un accidente automovilístico en un pequeño pueblo de Tennessee. Lo que siguió fue una serie de escuchas telefónicas secretas, un tiroteo con la policía y el descubrimiento de drogas ocultas en un tráiler que a la larga conducirían a los investigadores federales hasta los líderes del cártel en México.

La investigación culminó con las acusaciones formales del Departamento de Justicia reveladas el jueves contra tres líderes y dos ejecutores de alto rango de los Cárteles Unidos, un destacado rival del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El gobierno de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto del líder principal de los Cárteles Unidos, Juan José Farías Álvarez —"El Abuelo"—, junto con recompensas multimillonarias por los otros cuatro. Se cree que los cinco están en México.

Los casos, según se describen en los documentos judiciales, ofrecen un vistazo a cómo las drogas producidas por cárteles violentos en grandes laboratorios en México cruzan la frontera de Estados Unidos y llegan a las calles estadounidenses. También destacan las consecuencias violentas que el tráfico de drogas deja a su paso desde las montañas mexicanas hasta pequeños pueblos estadounidenses.

"Estos casos en particular sirven como un poderoso recordatorio de los impactos insidiosos que los cárteles globales pueden tener en nuestras comunidades locales estadounidenses", declaró Matthew Galeotti, fiscal general adjunto interino a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, en una entrevista con The Associated Press. "La cadena comenzó con un cártel violento en México y terminó con un ataque a balazos a la policía en un pequeño pueblo".

Cárteles Unidos es una organización compuesta por cárteles más pequeños que han trabajado para diferentes grupos a lo largo del tiempo. Mantiene un férreo control sobre el estado occidental de Michoacán, México, un área de interés económico para Estados Unidos debido a sus exportaciones de aguacate.

Cárteles Unidos no es tan conocido como el Jalisco Nueva Generación, pero dado su papel prolífico en la producción de metanfetaminas, se ha convertido en un objetivo de primer nivel para las fuerzas policiales de Estados Unidos. Fue uno de los ocho grupos a los que el gobierno del presidente Donald Trump nombró recientemente organizaciones terroristas extranjeras.

Un choque vial y un estuche protector abandonado

El caso se remonta a 2019, cuando dos traficantes tuvieron un accidente automovilístico cerca de Rockwood, Tennessee, a las afueras de Knoxville, según un afidávit de orden de registro presentada en el tribunal. Mientras huían del lugar, arrojaron un estuche protector rígido lleno de metanfetaminas detrás de una construcción antes de que la policía los capturara, según documentos judiciales.

Las autoridades comenzaron a investigar, valiéndose de escuchas telefónicas, órdenes de registro y vigilancia para identificar a un hombre que se creía encabezaba una importante red de distribución de drogas en el área de Atlanta: Eladio Mendoza.

La investigación sobre la presunta operación de drogas de Mendoza llevó a las fuerzas policiales en 2020 a un hotel cerca de Atlanta. Durante su vigilancia, las autoridades vieron a un hombre salir con una bolsa grande de Doritos. Agentes intentaron detener al hombre después de que condujo desde Georgia hasta Tennessee, pero huyó y les disparó un fusil estilo AK, hiriendo a uno en la pierna antes de que otro agente le disparara. Dentro de la bolsa, la policía encontró metanfetaminas y heroína, y determinó que el hombre era un traficante de bajo nivel para la red de drogas de Mendoza, según registros judiciales.

Semanas después, las autoridades registraron propiedades vinculadas a Mendoza y confiscaron teléfonos. Descubrieron mensajes entre Mendoza y un socio cercano de "El Abuelo", el líder de los Cárteles Unidos, los cuales mostraban que las drogas provenían de México, según los registros judiciales. En una de las propiedades de Mendoza, los investigadores encontraron un tráiler que había cruzado desde México días antes. Cuando lo registraron, las autoridades incautaron 850 kilogramos (1.870 libras) de metanfetaminas escondidas en el piso del camión, y descubrieron más drogas dentro de un autobús y una casa en la propiedad, según los documentos judiciales.

Mendoza huyó de Estados Unidos poco tiempo después y regresó a México, donde fue asesinado por líderes de cárteles, enojados porque las autoridades estadounidenses habían incautado su dinero y drogas, según los fiscales.

Los cárteles son designados organizaciones terroristas

El caso representa el intento más reciente del gobierno republicano para incrementar la presión sobre los cárteles, no sólo a través de acusaciones contra los líderes de los grupos, sino también sanciones dirigidas a su red financiera. El Departamento del Tesoro también está imponiendo sanciones económicas contra los cinco acusados, al igual que contra los Cárteles Unidos como grupo y un cártel bajo su resguardo, Los Viagras.

"Tenemos que perseguir a estos criminales a lo largo de toda la cadena para asegurarnos de que el resultado final no resulte en violencia y distribución de narcóticos en nuestras calles", indicó Galeotti.

Además de "El Abuelo", aquellos que enfrentan acusaciones en Estados Unidos son Alfonso Fernández Magallón —"Poncho"— y Nicolás Sierra Santana —"El Gordo"—, quienes, según las autoridades, lideran carteles más pequeños amparados por la organización de los Cárteles Unidos. Los otros dos acusados son Edgar Orozco Cabadas —"El Kamoni"—, quien se comunicaba con Mendoza, y Luis Enrique Barragán Chávez —"Wicho"—, segundo al mando después de Magallón, según las autoridades.

En meses recientes, el gobierno de México ha cooperado ampliamente con el de Trump, al entregar a líderes de cárteles buscados por las autoridades estadounidenses.

En febrero, México envió a Estados Unidos a 29 personajes de cárteles, incluido el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien estuvo detrás del asesinato de un agente de la DEA en 1985. Y el martes, el gobierno mexicano transfirió a la custodia estadounidense a 26 líderes adicionales de cárteles y otros miembros de alto rango, incluido un hombre acusado en relación con el asesinato de un policía del condado Los Ángeles.

"Estamos trabajando con las autoridades mexicanas para perseguir a estos individuos", apuntó Galeotti. "Continuamos trabajando proactivamente con ellos, y esperamos que nos ayuden en asegurar la presencia de estos individuos en los tribunales de Estados Unidos".