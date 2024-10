No impacta en taquilla de EU

"Venom: The Last Dance".

Nueva York, EU.- " Venom : The Last Dance " tuvo menos impacto en taquilla de lo esperado, recaudando 51 millones de dólares en su primer fin de semana, según estimaciones de los estudios de ayer domingo, una cifra significativamente menor que las entradas anteriores de la franquicia del simbionte alienígena.

Las proyecciones para la tercera película de "Venom" de Sony Pictures se acercaban a los 65 millones de dólares. Más preocupante, sin embargo, fue la caída en comparación con las dos primeras películas de "Venom". El original de 2018 debutó con 80,2 millones de dólares, mientras que la continuación de 2021, "Venom: Let There Be Carnage", abrió con 90 millones de dólares incluso cuando los cines todavía estaban en modo de recuperación durante la pandemia.

"The Last Dance", protagonizada por Tom Hardy como un periodista que comparte su cuerpo con una entidad alienígena, también interpretada por Hardy, aún podría generar ganancias para Sony. Su presupuesto de producción, sin tener en cuenta la promoción y el marketing, fue de unos 120 millones de dólares, significativamente menos que el de la mayoría de las películas basadas en cómics.

Pero "The Last Dance" también está obteniendo mejores resultados en el extranjero. A nivel internacional, "Venom: The Last Dance" recaudó 124 millones de dólares durante el fin de semana, incluidos 46 millones de dólares durante los cinco días de su estreno en China.