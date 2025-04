Protestas masivas en Estados Unidos contra Trump y Elon Musk

Washington, EU.- Opositores al presidente Donald Trump y al multimillonario Elon Musk se congregaron el sábado en todo Estados Unidos para protestar contra las acciones del gobierno en la reducción del gabinete, la economía, los derechos humanos y otros temas.

Más de 1.200 manifestaciones con el lema "¡Manos Fuera!" fueron organizadas por más de 150 grupos, como asociaciones de derechos civiles, sindicatos, defensores de la comunidad LGBTQ+, veteranos y activistas electorales. Las protestas se realizan en el National Mall en Washington, D.C., las capitales estatales y otras partes de los 50 estados.

Los manifestantes critican las medidas del gobierno de Trump para despedir a miles de trabajadores federales, cerrar oficinas de campo de la Administración del Seguro Social, eliminar agencias enteras, deportar inmigrantes, reducir las protecciones para las personas transgénero y recortar la financiación federal para programas de salud.

Musk, asesor de Trump y propietario de Tesla, SpaceX y la red social X, ha desempeñado un papel clave en la reducción del gobierno como jefe del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Afirma que está ahorrando miles de millones de dólares a los contribuyentes.

Kelley Robinson, presidenta del grupo de defensa Human Rights Campaign, habló en la protesta de Washington, criticando el trato del gobierno de Trump hacia la comunidad LGBTQ+.

"Los ataques que estamos viendo, no son solo políticos. Son personales, amigos", dijo. "Están tratando de prohibir nuestros libros, están recortando la financiación para la prevención del VIH, están criminalizando a nuestros médicos, nuestros maestros, nuestras familias y nuestras vidas. Estos son los Estados Unidos de Donald Trump y no los quiero, amigos. No queremos estos Estados Unidos, amigos. Queremos los Estados Unidos que merecemos, donde la dignidad, la seguridad y la libertad pertenezcan no a algunos de nosotros, sino a todos nosotros".

Miles de personas marcharon en el centro de Manhattan, Nueva York. En Massachusetts, miles más se reunieron en el parque Boston Common con carteles que decían "Manos fuera de nuestra democracia", "Manos fuera de nuestro Seguro Social" y "La diversidad, equidad e inclusión hacen fuerte a Estados Unidos. ¡Manos fuera!".

En Ohio, cientos se congregaron bajo la lluvia en el Capitolio estatal en Columbus.

Roger Broom, de 66 años, un jubilado del condado de Delaware, Ohio, dijo en la manifestación de Columbus que solía ser un republicano partidario Reagan, pero Trump lo ha desilusionado.

"Está destrozando este país," dijo Broom. "Es solo un gobierno de agravios".