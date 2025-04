EPA exige a México detener el flujo de aguas residuales de Tijuana hacia California

SAN DIEGO — El director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus iniciales en inglés), Lee Zeldin, dijo el martes que México debe frenar el flujo de miles de millones de litros de aguas residuales y productos químicos tóxicos desde Tijuana que han provocado una enorme contaminación en las aguas del océano Pacífico frente al sur de California, obligando al cierre de playas y provocando enfermedades a los marinos de la fuerza especial SEAL que se entrenan en esas costas.

Zeldin presentó sus exigencias durante un viaje por motivo del Día de la Tierra a la frontera entre California y México, donde recorrió una planta de tratamiento de aguas residuales como instalación secundaria en el condado de San Diego y realizó un sobrevuelo a lo largo de la frontera para una inspección visual del río Tijuana.

Zeldin afirmó que en uno o dos días más, su agencia le presentará a México una lista de proyectos para resolver una crisis ambiental de varias décadas, pero no especificó cómo es que el gobierno del presidente Donald Trump exigiría cuentas a México en caso de que no tome medidas al respecto.

El problema es una "prioridad" para Trump, dijo Zeldin, aunque agregó que no han hablado sobre la posibilidad de imponer aranceles si no se hace nada.

"Sabremos si México va a hacer lo que le corresponde para resolverlo, y partiremos de ahí para decidir la estrategia y tácticas a seguir", expresó Zeldin.

El río Tijuana, de 195 km (120 millas) de largo, corre cerca de la costa en México y cruza hacia el sur de California, donde fluye a través de terrenos que son propiedad de la Marina antes de desembocar en el Pacífico.

A medida que las plantas de tratamiento de aguas residuales de Tijuana se han vuelto obsoletas y la ciudad registra un incremento de población y actividad industrial, son cada vez más las toxinas que llegan hacia el río y el condado de San Diego: 378.500 millones de litros (100.000 millones de galones) de aguas residuales no tratadas repletas de químicos y basura desde 2018.

La contaminación ha provocado enfermedades no solo entre nadadores, surfistas y salvavidas, sino también en niños, agentes de la Patrulla Fronteriza y otras personas que ni siquiera entran al agua. Los científicos afirman que las aguas residuales se evaporan cuando se espuman y se integran al aire que la gente respira.

La Marina revisa la posibilidad de reubicar su sitio de entrenamiento para candidatos a la fuerza especial SEAL después de que el Centro Especial de Guerra Naval informó 1.168 casos de enfermedades gastrointestinales agudas en sus reclutas entre 2019 y 2023.

Las playas de California cerca de la frontera han estado más tiempo cerradas que abiertas en los últimos cuatro años.

Desde 2020 se han asignado más de 653 millones de dólares para abordar el problema, pero la crisis ha continuado en gran medida debido a los retrasos del gobierno mexicano, dijo Zeldin. Agregó que él y Trump tienen la esperanza de que eso cambie durante la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre pasado.

La noche anterior Zeldin se reunió durante 90 minutos con funcionarios del gobierno mexicano en San Diego y salió del encuentro con la idea de que Sheinbaum y su secretaria de Medio Ambiente quieren tener una "sólida relación de colaboración", comentó.

"La nueva presidenta mexicana ha comunicado un enorme deseo por resolver esta situación por completo", manifestó Zeldin. Pero dejó en claro que quiere que México tome medidas.

"No hay manera de que le pidamos más paciencia a la gente de California y que simplemente nos aguanten mientras pasamos los próximos 10, 20 o 30 años atrapados en 12 pies (tres metros) de aguas negras y sin ir a ningún lado", declaró. "Así que se nos acabó la paciencia".

Acompañado por legisladores de ambos partidos, Zeldin señaló que los esfuerzos de limpieza tienen un inusual apoyo bipartidista.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, conocida como Semarnat, no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de The Associated Press. Semarnat publicó en la plataforma social X que, a petición de Sheinbaum, la titular Alicia Bárcena se reunió con Zeldin para discutir proyectos binacionales para limpiar la frontera.

Zeldin visitó la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay, que fue construida con fondos de ambos países para tratar 94,6 millones de litros (25 millones de galones) al día como una planta secundaria en el lado estadounidense.

México trabaja en varios proyectos de tratamiento de aguas residuales para reducir el flujo y realizar importantes mejoras en sus plantas existentes.

Pero Zeldin aseguró que México debe completar una serie de otros proyectos, incluida la instalación de compuertas para recolectar basura en Tijuana. También se sopesa un proyecto que desviaría 37,8 millones de litros (10 millones de galones) de aguas residuales lejos de la costa.