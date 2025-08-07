Aumenta población de medusas en playas y costas de Delaware

LEWES, Delaware.- Muchos vacacionistas se han llevado una desagradable sorpresa este verano, ya que el número de medusas ha aumentado a lo largo de la costa de Delaware, interrumpiendo la diversión veraniega, pero sin detenerla por completo. Los capitanes de las patrullas de playa informaron de un notable aumento en la actividad de medusas y en el número picaduras en julio, el más alto que han visto en los últimos tiempos. En la playa Lewes se reportó un aumento de cuatro veces en el número de picaduras en comparación con 2024. Las medusas melena de león, que pueden tener tentáculos de 30 metros (100 pies), las ortigas de mar y las medusas luna son algunas de las variedades que frecuentan las aguas veraniegas de Delaware.