Polémica decisión del Pentágono sobre libros en bibliotecas militares

WASHINGTON

El Pentágono ordenó a todos los líderes y comandos militares que retiren y revisen todos los libros de sus bibliotecas que aborden temas de diversidad, antirracismo o cuestiones de género antes del 21 de mayo, según un memorando emitido el viernes a la milicia.

Es la directiva más amplia y detallada hasta ahora en la campaña del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para eliminar de las fuerzas armadas los programas, políticas y materiales educativos sobre diversidad y equidad. Y se produce después de esfuerzos similares para retirar cientos de libros de las bibliotecas en las academias militares.

The Associated Press obtuvo una copia del memorando, firmado el viernes por Timothy Dill, quien desempeña la función de subsecretario de defensa para el personal.

Los materiales educativos en las bibliotecas "que promueven conceptos divisivos e ideología de género son incompatibles con la misión principal del Departamento", se afirma en el memorando, y se añade que los líderes de éste deben "identificar rápidamente" los libros que no son compatibles con esa misión y apartarlos antes del 21 de mayo.

Para entonces, según el memorando, se proporcionará orientación adicional sobre cómo depurar esa lista inicial, establecer qué debe ser eliminado y "determinar una disposición final apropiada" para esos materiales. No se especifica qué sucederá con los libros o si serán almacenados o destruidos.

Según el memorando, un Comité Temporal de Bibliotecas Académicas establecido por el departamento proporcionará información sobre la revisión y las decisiones acerca de los libros. Ese panel proporcionó una lista de términos de búsqueda para usar en la identificación inicial de los ejemplares que deben ser retirados y revisados.

Entre los términos de búsqueda están: acción afirmativa, antirracismo, teoría crítica de la raza, discriminación, diversidad, disforia de género, identidad de género y transición, transgénero, transexual y privilegio blanco.

A principios del mes pasado, la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland, retiró casi 400 libros de su biblioteca tras recibir instrucciones de la oficina de Hegseth para deshacerse de aquellos que promuevan la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI).

Aproximadamente dos semanas después, se les dijo a las bibliotecas del Ejército y la Fuerza Aérea que revisaran sus colecciones para encontrar libros relacionados con la DEI.

La purga de la Academia Naval llevó a eliminar libros sobre el Holocausto, historias de feminismo, derechos civiles y racismo, y la famosa autobiografía de Maya Angelou, "I Know Why the Caged Bird Sings" ("Sé por qué canta el pájaro enjaulado"), de acuerdo con la lista de 381 libros que han sido retirados de su biblioteca.

Además del galardonado libro de Angelou, la lista incluye "Memorializing the Holocaust" ("Recordar el Holocausto"), que trata sobre los monumentos del Holocausto; "Half American" ("Medio estadounidense"), sobre los afroestadounidenses en la Segunda Guerra Mundial; "A Respectable Woman" ("Una mujer respetable"), sobre los roles públicos de las mujeres afroestadounidenses en el Nueva York del siglo XIX; y "Pursuing Trayvon Martin" ("Persiguiendo a Trayvon Martin"), sobre el asesinato a tiros en 2012 del joven negro de 17 años en Florida que planteó preguntas sobre los prejuicios raciales.