Restauran fondos para programas de orientación legal en tribunales

Dos días después que grupos sin fines de lucro presentaron una demanda contra el gobierno federal por una orden de suspensión que afectaba a programas que brindan información y orientación a migrantes que se enfrentan a la deportación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos cambió de dirección y ordenó que se restaurara la financiación de los programas.

Los cuatro programas financiados por el gobierno federal orientan a las personas en las cortes de inmigración y centros de detención sobre sus derechos y el complicado proceso legal. El Departamento de Justicia instruyó el 22 de enero a las organizaciones sin fines de lucro a "suspender el trabajo inmediatamente" en los programas, citando una orden ejecutiva que apunta a la inmigración ilegal que el presidente Donald Trump firmó el día de su segunda investidura.

Una coalición de grupos sin fines de lucro presentó una demanda federal el viernes desafiando la orden de suspensión y buscando restaurar inmediatamente el acceso a los programas. El Departamento de Justicia rescindió su orden de suspensión para los cuatro programas el domingo por la tarde.

Las organizaciones sin fines de lucro, que habían expresado preocupación debido a que la ausencia de los programas dejaba a los migrantes navegar el sistema por su cuenta, temían que los derechos del debido proceso fueran violados y que las cortes de inmigración, ya sobrecargadas, se congestionaran aún más.

Los efectos de la orden de suspensión ya se estaban sintiendo poco más de una semana después de su entrada en vigor.

Las cortes de inmigración en todo el país están congestionadas por un retraso de aproximadamente 3,7 millones de casos, lo que puede dejar a las personas en limbo durante años. Cuando las personas saben qué esperar y tienen sus asuntos en orden, las audiencias avanzan más rápidamente porque los jueces no tienen que explicar lo básico a cada persona que se presenta ante ellos, afirman los defensores. También puede reducir las filas en las ventanillas de presentación en las cortes de inmigración porque las personas saben qué formularios tienen que llenar y pueden obtener ayuda para completarlos correctamente.

Las personas pueden tomar decisiones informadas para avanzar con un caso sabiendo sus posibilidades y los riesgos involucrados o, si no quieren pasar por una batalla judicial o no ven ningún alivio disponible que se ajuste a su situación, pueden decidir no desafiar y simplemente regresar a casa, dijo Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, que opera en tres centros de detención y el tribunal de inmigración en San Antonio, Texas.

Las organizaciones también aseguran que se respeten los derechos del debido proceso, alertan a las personas sobre los plazos de presentación inminentes, aseguran que haya traductores disponibles y ayudan a evitar órdenes de deportación que podrían devolver ilegalmente a los solicitantes de asilo a una situación perjudicial, dijeron los defensores.

Milagro, una mujer de 69 años de Venezuela, llegó a Estados Unidos en mayo de 2024 cuando obtuvo una cita a través de una aplicación del gobierno de Estados Unidos después de pasar cuatro años en México. The Associated Press acordó no usar su apellido porque teme que hablar podría afectar su caso pendiente.

Ella presentó una solicitud de asilo, citando un miedo por su vida en Venezuela como parte de la oposición política. No tenía trabajo cuando llegó y utilizó el módulo de ayuda operado por Estrella del Paso en la corte de inmigración en El Paso, Texas, para obtener ayuda con su solicitud de asilo. La última vez que fue, descubrió que estaba cerrado debido a la orden de suspensión.