Ola de calor sofoca a gran parte de EU

MADISON, Wisconsin.- Decenas de millones de personas en todo el medio oeste y el este se prepararon el domingo para otro día sofocante de temperaturas peligrosamente altas, mientras una rara ola de calor de junio continuaba afectando partes de Estados Unidos.

Casi todo el noreste, desde Minnesota hasta Maine, estaba bajo algún tipo de aviso de calor el domingo; también lo estaban partes de Arkansas, Tennessee, Luisiana y Mississippi.

La temperatura ya había alcanzado los 26,6 grados Celsius (80 grados Fahrenheit) en el área de Chicago a las 7:30 de la mañana del domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los pronósticos indicaban índices de calor de entre 37,7 a 40,5 grados C (100 y 105 grados F).

El índice de calor en Pittsburgh podría superar los 105 grados F. La temperatura en Columbus, Ohio, era de 25 grados Celsius (77 grados Fahrenheit) a las 8:30 de la mañana. Las máximas allí podrían alcanzar los 36 grados C (97 grados F) con un índice de calor alrededor de 40 grados C (104 grados F).

Los pronósticos indicaban un índice de calor de 37,7 grados C (100 grados F) en Filadelfia el domingo, con un índice de calor de 42,2 grados C (108 grados F) el lunes.

El departamento de salud pública de Filadelfia declaró una emergencia por calor a partir del mediodía del domingo y hasta la noche del miércoles. Los funcionarios dirigieron a los residentes a bibliotecas con aire acondicionado, centros comunitarios y otros lugares, y establecieron una "línea de calor" atendida por profesionales médicos para atender condiciones y enfermedades agravadas por el calor. En el Lincoln Financial Field, los funcionarios dijeron que a cada aficionado que asistiera al partido de la Copa Mundial de la FIFA el domingo se le permitirá llevar una botella de agua de plástico de 0,6 litros (20 onzas).

Los meteorólogos advirtieron que el índice de calor en Cromwell, Connecticut, alcanzaría los 40,5 grados C (105 grados F) el domingo, lo que podría dificultarle la vida para los golfistas Tommy Fleetwood y Keegan Bradley en la ronda final del Travelers Championship.

El campocorto de los Rojos de Cincinnati Reds Elly De La Cruz, jugando contra los Cardenales en San Luis, y el relevista de los Marineros de Seattle Trent Thornton, enfrentándose a los Cachorros en Chicago, se enfermaron el sábado mientras jugaban en el calor extremo.

El domingo marcó el segundo día consecutivo de calor extremo en el Medio Oeste y la Costa Este. Los índices de calor el sábado alcanzaron los 39,4 grados C (103 grados F) en Chicago y 38,3 grados C (101 grados F) en Madison, Wisconsin, convirtiendo el paseo anual de desnudos en bicicleta en un evento pegajoso y sudoroso.

Lynn Watkins, de 53 años, directora del centro de cuidado infantil Sacred Hearts Day Care, en Sun Prairie, un suburbio de Madison, indicó que intentó sentarse afuera el sábado para asar a la parrilla, pero hacía tanto calor que tuvo que entrar. Planea cancelar todas las actividades al aire libre en la guardería el lunes, con máximas pronosticadas alrededor de 33,8 grados C (93 grados F).

Minneapolis se coció bajo un índice de calor de 41,1 grados C (106 grados F). La temperatura real fue de 35,5 grados C (96 grados F), lo que rompió el antiguo récord para la fecha de 35 grados C (95 grados F) establecido en 1910, según el servicio meteorológico.

Se espera que el calor persista durante la próxima semana, con las temperaturas más altas desplazándose hacia el este. La ciudad de Nueva York tiene previsto tener máximas alrededor de 35 grados C (95 grados F) el lunes y martes.

UN INUSUAL ´FENÓMENO´

Boston está en camino de alcanzar máximas cercanas a los 37,7 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) el martes, y las temperaturas en Washington, D.C., están previstas a alcanzar los 100 grados F el martes y miércoles.

Los meteorólogos dicen que un fenómeno conocido como cúpula de calor, una gran área de alta presión en la atmósfera superior que atrapa el calor y la humedad, es responsable de las temperaturas extremas.

Mark Gehring, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Sullivan, Wisconsin, explicó que este nivel de calor no es raro durante los meses de verano en Estados Unidos, aunque generalmente se presenta a mediados de julio o principios de agosto. El aspecto más inusual de esta ola de calor es la gran cantidad de territorio que está sufriendo bajo ella, dijo.

"Básicamente es en todas partes al este de las Montañas Rocosas", declaró. "Eso es inusual, tener esta área masiva de altos puntos de rocío y calor".