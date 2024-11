Ayudantes y aliados van a su equipo: Nombra Trump a su gabinete

Por: Associated Press

Noviembre 13, 2024 -

WEST PALM BEACH, Florida.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que nominó al exdirector de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe para dirigir la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). También dijo que había elegido al exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, como embajador ante Israel y a su amigo de años, Steven Witkoff, como enviado especial a Oriente Medio.

En una serie de anuncios, Trump también nombró a Bill McGinley, su secretario de gabinete en su primer gobierno, como su asesor legal en la Casa Blanca.

Anunció que nominó al conductor de Fox News y veterano del ejército, Pete Hegseth, para que funja como su secretario de Defensa y al exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe para dirigir la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Hegseth, de 44 años, es coconductor del programa "Fox & Friends Weekend" de la cadena Fox News Channel y ha sido colaborador de la red desde 2014, donde desarrolló una amistad con Trump, quien hacía apariciones regulares en el programa. También es autor del libro "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free".

Ratcliffe, excongresista republicano de Texas, fungió como director de Inteligencia Nacional durante los últimos meses del primer mandato de Trump, encabezando las agencias de espionaje del gobierno de Estados Unidos durante la pandemia de coronavirus. Es una elección más tradicional para el rol, que requiere confirmación del Senado, que algunos leales rumoreados impulsados por algunos partidarios de Trump.

Huckabee es un firme defensor de Israel, y su nominación prevista se produce al tiempo que Trump ha prometido alinear la política exterior de Estados Unidos de manera más estrecha con los intereses de Israel mientras libra guerras contra Hamás en la Franja de Gaza y Hezbollah en el Líbano. Witkoff es un inversor inmobiliario de Florida.

A continuación, un vistazo de sus selecciones hasta ahora.

Mike Huckabee, embajador en Israel

Trump nominará al exgobernador de Arkansas Mike Huckabee como embajador en Israel, anunció el virtual presidente electo el martes.

Huckabee es un férreo defensor de Israel y su nombramiento se produce mientras Trump ha prometido alinear más estrechamente a la política exterior de Estados Unidos con los intereses de Israel en momentos en que las fuerzas armadas israelíes libran guerras contra Hamás y Hezbollah, dos grupos que cuentan con el respaldo de Irán.

"Él ama a Israel, y de igual manera, el pueblo de Israel lo ama", dijo Trump en un comunicado. "Mike trabajará incansablemente para alcanzar la paz en Oriente Medio".

Huckabee, quien se postuló sin éxito para la nominación presidencial republicana en 2008 y 2016, ha sido una popular figura entre los conservadores cristianos evangélicos, muchos de los cuales apoyan a Israel debido a las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales señalan que los judíos son el pueblo elegido de Dios y que Israel es su patria legítima.

Mike Waltz, asesor de seguridad nacional

Trump le pidió a Waltz —un oficial retirado de la Guardia Nacional del Ejército y veterano de guerra— que fuera su asesor de seguridad nacional, informó Trump en un comunicado dado a conocer el martes.

El nombramiento pondrá a Waltz al frente de una larga serie de crisis de seguridad nacional, que van desde las continuas labores para proporcionar armamento a Ucrania y las crecientes preocupaciones en torno a la alianza entre Rusia y Corea del Norte hasta los persistentes ataques en Oriente Medio por parte de grupos respaldados por Irán y la búsqueda de un cese el fuego entre Israel con Hamás y Hezbollah.

"Mike ha sido un gran promotor de mi agenda de política exterior Estados Unidos Primero", señaló Trump en su comunicado, "¡y será un tremendo defensor de nuestra búsqueda por alcanzar la paz a través de la fuerza!".

Waltz fue un legislador republicano durante tres periodos por una región del centro-este de Florida. Estuvo desplegado en varias ocasiones en Afganistán y también trabajó en el Pentágono como asesor de cuestiones políticas cuando Donald Rumsfeld y Robert Gates fueron los titulares de Defensa.

Se le considera como un funcionario con posturas estrictas hacia China y propuso un boicot de la delegación estadounidense a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 debido a la participación de China en el origen de la pandemia de COVID-19 y su continuo maltrato a la población musulmana uigur.

Susie Wiles, jefa de despacho

Wiles, de 67 años, fue una asesora sénior y directora de facto de la campaña presidencial de Trump en 2024.

Wiles tiene experiencia en la política de Florida. Ayudó a Ron DeSantis a ganar su primera campaña para gobernador de Florida. Seis años después, fue clave en la derrota de DeSantis en las primarias republicanas de 2024.

La contratación de Wiles fue la primera decisión importante de Trump después de ganar las elecciones y una que podría ser una prueba definitoria de su gobierno entrante, tomando en cuenta la estrecha relación entre ambos. Se dice que Wiles se ganó la confianza de Trump en parte por estar al frente de la más disciplinada de las tres campañas presidenciales de Trump.

EMBAJADORA ANTE LA ONU

Elise Stefanik, embajadora ante la ONU

Es una representante por Nueva York y una de las más acérrimas defensoras de Trump desde su primer juicio político.

Elegida como representante en 2014, Stefanik fue seleccionada por sus colegas republicanos como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes en 2021, cuando la exrepresentante por Wyoming Liz Cheney fue removida del cargo después de que criticó públicamente a Trump por afirmar falsamente que ganó las elecciones de 2020. Stefanik, de 40 años, ha desempeñado ese papel desde entonces como el tercer miembro de mayor rango dentro de la cúpula de la cámara baja.

El cuestionamiento de Stefanik a los presidentes universitarios sobre antisemitismo en sus campus ayudó a que dos de esos presidentes renunciaran, lo que le ganó renombre a nivel nacional.

De ser confirmada al cargo, representaría los intereses de Estados Unidos ante la ONU mientras Trump promete poner fin a la guerra en Ucrania. También ha llamado a la paz mientras Israel continúa su ofensiva militar en Gaza y su invasión en Líbano.