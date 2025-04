Qué saber mientras EEUU se prepara para exigir REAL ID a muchos viajeros aéreos a partir de mayo

La mayoría de los adultos que tomen un vuelo en Estados Unidos a partir del 7 de mayo deberán presentar un pasaporte o una tarjeta de identificación estatal mejorada que cumpla con los estándares federales de REAL ID.

Ese requisito lleva 20 años en proceso de concretarse, pero cuando faltan pocas semanas para su implementación, no todos están listos para ello.

Funcionarios en al menos un estado han solicitado otra extensión antes de que comience a aplicarse.

A continuación presentamos lo que usted necesita saber:

¿Qué es REAL ID?

Es una licencia de conducir u otra identificación emitida por autoridades estatales que cumple con los requisitos de seguridad exigidos en una ley de 2005 aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Obtener una identificación con esta designación —indicada por una estrella blanca en un círculo amarillo en la mayoría de los estados— significa llevar más documentos a la agencia de vehículos motorizados de los que la mayoría de los estados requieren para las identificaciones usuales.

El programa ya ha sido retrasado varias veces debido a que había estados que no estaban preparados para ofrecer las identificaciones, a que algunas personas tardaron en actualizar sus documentos, y por la pandemia de coronavirus. Luego de que esos obstáculos han sido superados en su mayor parte, el gobierno está listo para exigir las nuevas identificaciones en lugar de las antiguas licencias de conducir e identificaciones estatales para viajes aéreos comerciales a partir del 7 de mayo.

Se requerirá que las personas porten las nuevas identificaciones o un pasaporte para ingresar a instalaciones federales seguras, tales como bases militares o plantas de energía nuclear.

¿Está el país listo?

Está claro que no todos lo están. Pero es aún menos claro si la nación está preparada.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un informe este año que el 56% de las identificaciones en circulación a nivel nacional cumplían con los requisitos a partir de enero de 2024. En 16 estados, más de tres de cada cinco identificaciones cumplían con los nuevos estándares, mientras que en 22 estados el número era inferior a dos de cada cinco.

Aproximadamente el 81% de las personas que han volado recientemente han mostrado una identificación que funcionaría una vez que entren en vigor los nuevos requisitos, según una declaración reciente de Seguridad Nacional.

Un grupo de senadores estatales de Kentucky solicitó esta semana a la agencia que retrase nuevamente la implementación de los nuevos requisitos. Indicó que el estado tiene citas limitadas disponibles para las personas que desean obtener las nuevas tarjetas, y que se ha actuado apresuradamente para cumplir con el plazo que vence el 7 de mayo.

Dan Velez, portavoz de la Administración de Seguridad en el Transporte, indicó el jueves que la agencia no tiene la intención de retrasar nuevamente el REAL ID.

¿Necesita usted un REAL ID y, de ser así, cómo obtiene uno?

Las personas que no vuelan ni visitan bases militares u otros sitios donde se requiere presentar las identificaciones pueden no necesitar una nueva. Las personas que tienen identificaciones con foto de naciones tribales reconocidas federalmente no necesitan nada nuevo. Las tarjetas verdes de autorización para trabajar ya son aceptables, al igual que algunos otros documentos de identificación menos comunes en la lista del gobierno.

No se requiere REAL ID para conducir, votar o recibir servicios o prestaciones estatales o federales.

Aun así, muchas personas podrían necesitar uno.

Las tarjetas mejoradas han estado disponibles desde hace años en la agencia de vehículos motorizados de cada estado y territorio de Estados Unidos. Las personas que no hayan obtenido una para el 7 de mayo aún pueden solicitarla después de esa fecha.

El sitio web del Departamento de Seguridad Nacional enlaza con información en cada estado sobre la programación de citas y enumera los documentos que es necesario presentar.

Pero las citas pueden ser difíciles de conseguir. Ninguna de las oficinas de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey tenía citas disponibles para obtener el REAL ID hasta el jueves por la tarde. Lo mismo ocurría con la mayoría de los sitios del Departamento de Vehículos Motorizados de Illinois.

Y en algunos estados, el hecho de que el 7 de mayo venza el plazo podría no ser un gran problema. En Florida y Texas, por ejemplo, todas las licencias de conducir cumplen con REAL ID, por lo que cualquiera que tenga una actual puede usarla para volar dentro del país.