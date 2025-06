´Comportamiento loco´ de Musk a las drogas

WASHINGTON DC

El Presidente Donald Trump responsabiliza a Elon Musk de su comportamiento errático sugiriendo que el empresario actúa bajo el efecto de drogas, revelaron fuentes cercanas al Mandatario, según el periódico New York Times.

De acuerdo con dos personas con conocimiento directo de los comentarios, Trump ha dicho a sus allegados, en las últimas 24 horas, que el "comportamiento loco" de Musk se debe a su consumo de estupefacientes.

Las acusaciones se producen tras el estallido público de su relación, que derivó en una cadena de insultos y amenazas en redes sociales el jueves, dejando en juego millones de dólares y alianzas clave.

El empresario de SpaceX se retractó públicamente de su amenaza de desmantelar la nave Dragon que opera para la NASA, pero la Casa Blanca no respondió al gesto. Musk aún no ha reaccionado a las acusaciones sobre el uso de drogas.

En el vuelo del Air Force One, un periodista del Times le preguntó a Trump si tenía alguna "preocupación sobre el consumo de drogas de Musk cuando trabajaba para él".

"No quiero comentar sobre su consumo de drogas. Desconozco su situación", respondió. "Leí un artículo en The New York Times. Me pareció, francamente, muy injusto".

Podría Musk abandonar el partido republicano

Musk lanzó una encuesta el jueves preguntando si debería haber un nuevo partido político y abandonar el partido republicano. El 80 por ciento respondió afirmativamente.

"El pueblo se ha pronunciado. ¡Se necesita un nuevo partido político en Estados Unidos que represente al 80 por ciento del centro!", escribió.

Musk es el mayor donante individual del Partido Republicano.