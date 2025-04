Ampliará Donald Trump muro flotante

* La Presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que su administración envió una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos, después de que el secretario del Interior del país vecino transfirió al Ejército a tierras de su frontera sur. * Según la notificación del Departamento del Interior, "Esta acción tiene como objetivo salvaguardar los recursos naturales y culturales sensibles de la región y al mismo tiempo permitir que el Ejército apoye las operaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para asegurar la frontera y prevenir la inmigración ilegal". * La mandataria afirmó que acciones como esa han ocurrido antes, pero que no sabe si es para seguir construyendo el muro o si hay otro objetivo. * "Sí hay diálogo y también enviamos una nota diplomática, lo puedo decir, en el sentido de que es una decisión de ellos, autónoma, en su propio territorio, pero que esperábamos que (el Ejército) no traspasara la frontera y que siguiera habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad", expuso. * "Entonces, como algo creo que importante, en términos de que ha pasado en otras ocasiones, pero la última orden que se planteó es que el Ejército pudiera ocupar ciertos territorios federales, no sabemos si es para seguir construyendo el muro, cuál sería el objetivo, pero de todas maneras nosotros lo que pedimos siempre es respeto y coordinación".