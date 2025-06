Es absuelta en primer juicio por nueva zona militarizada

SANTA FE, Nuevo México.- Una mujer originaria de Perú, que cruzó ilegalmente la frontera desde México hacia Estados Unidos, fue absuelta el jueves de las acusaciones de acceso no autorizado a una zona militarizada, en el primer juicio como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para procesar a inmigrantes que entran al país por ciertas partes de Nuevo México y el oeste de Texas.

Adely Vanessa de la Cruz Álvarez, de 21 años, fue arrestada el mes pasado cerca de la ciudad de Tornillo, en el oeste de Texas, después de que ingresó al país desde México caminando por el lecho del río Bravo (Grande), según muestran documentos judiciales.

Además de ser acusada de entrar ilegalmente al país, también se le presentaron cargos de ingresar a una zona militar. Es una de varios inmigrantes que han sido acusados en virtud a la ley desde que Trump transfirió al Ejército la supervisión de una franja de tierra a lo largo de la frontera. La medida es parte de las nuevas restricciones que ha implementado el Departamento de Justicia contra la inmigración ilegal.

Veronica Teresa Lerma, abogada de De la Cruz Álvarez, no respondió de inmediato a mensajes de The Associated Press en busca de comentarios y dijo al diario Texas Tribune que el fallo fue significativo.