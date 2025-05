Pagará 1 mil dólares a inmigrantes para que se vayan de EU

WASHINGTON, D.C.

El gobierno del presidente Donald Trump dijo el lunes que pagará 1.000 dólares a los inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos y regresen voluntariamente a su país de origen, mientras el mandatario avanza con su agenda de deportaciones masivas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en un comunicado de prensa que también pagará asistencia de viaje y que aquellas personas que usen una aplicación llamada CBP Home para informar al gobierno que planean regresar a casa "dejarán de ser prioridad" para su detención y expulsión por parte de las autoridades migratorias.

"Si estás aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor forma, la más segura y económica de salir de Estados Unidos para evitar el arresto", afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. "El DHS le ofrece ahora a los extranjeros ilegales asistencia financiera para su viaje y un estipendio para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home".

La agencia dijo que ya le había pagado un boleto de avión a un migrante para que regresara a Honduras desde Chicago y que se han reservado más boletos para esta semana y la próxima.

Es una parte importante del gobierno federal

Trump ha hecho de la aplicación de las leyes migratorias y de la deportación a gran escala de inmigrantes un pilar de su campaña, y ha cumplido durante los primeros meses de su gobierno. Pero se trata de un esfuerzo costoso y que consume muchos recursos .

Mientras el gobierno republicano presiona al Congreso para un aumento masivo de recursos para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —la agencia responsable de expulsar a personas del país— también busca que las personas que están en el país ilegalmente se "autodeporten".

Esta campaña de autodeportación viene acompañada de anuncios televisivos que amenazan con acciones contra los inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal e imágenes en redes sociales que muestran los arrestos y a migrantes siendo enviados a una prisión en El Salvador.

El gobierno federal ha dicho que la autodeportación es una forma para que los migrantes preserven su capacidad de regresar a Estados Unidos algún día, y el mismo presidente lo insinuó el lunes mientras hablaba con periodistas en la Casa Blanca.

Dijo que los inmigrantes que se "autodeporten" y salgan de Estados Unidos, eventualmente podrían tener la oportunidad de regresar legalmente "si son buenas personas" y "aman a nuestro país".

"Y si no lo son, no lo harán", puntualizó el mandatario.

Pero Aaron Reichlen-Melnick, investigador del American Immigration Council, que aboga por los derechos de los inmigrantes, considera que los migrantes deben ser cautelosos con esta oferta del Departamento de Seguridad Nacional.

Dijo que a menudo es peor para las personas salir del país y no luchar su caso en el tribunal de inmigración, especialmente si ya se encuentran en un proceso de expulsión. Añadió que si los migrantes están en procedimientos de expulsión y no se presentan en el tribunal, podrían recibir automáticamente una orden de deportación, y en general, irse del país es considerado como un abandono de sus solicitudes, incluidas las de asilo.

Puede ser un proceso intrincado

Además, el DHS no ha dicho que se encuentre en coordinación estrecha con los tribunales de inmigración para que no haya repercusiones para las personas que tienen procesos abiertos en las cortes migratorias en caso de que salgan del país, explicó.

"El estatus migratorio de las personas no es tan simple como esto lo hace parecer", indicó Reichlen-Melnick.

Cuestionó de dónde obtendría el Departamento de Seguridad Nacional el dinero y la autorización para hacer estos pagos —e insinuó que los pagos son necesarios porque el gobierno no puede arrestar y expulsar a tantas personas como lo ha prometido, por lo que tiene que alentar a las personas a hacerlo por su cuenta.

"No están alcanzando sus números", dijo.

Como parte del esfuerzo de autodeportación, el gobierno ha transformado una aplicación utilizada por la presidencia de Joe Biden para permitir que casi 1 millón de migrantes programaran citas para ingresar al país, en una herramienta para ayudarlos a regresar a casa. Durante el gobierno de Biden se llamaba CBP One, y ahora lleva el nombre de CBP Home.

El DHS dijo que hasta el momento "miles" de migrantes han usado la aplicación para autodeportarse.

Pero Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies, un organismo a favor de una menor migración, señaló que no considera que la oferta de pagar a los migrantes para que salgan del país sea una admisión de que la agenda migratoria de Trump no está funcionando.

Tomando en cuenta los millones de personas que están ilegalmente en el país, dijo, es imposible deportar a todos ellos, por lo que el gobierno tiene que combinar sus propios esfuerzos de aplicación con alentar a las personas para que regresen voluntariamente a casa.

Krikorian dijo que está a favor de la idea de pagar a los migrantes para que salgan del país, aunque cuestionó cómo funcionaría este pago en la realidad.

"¿Cómo te aseguras de que realmente se hayan ido a casa? ¿Les haces firmar un acuerdo donde aceptan no impugnar su expulsión si regresaran?", preguntó. "La ejecución importa, pero el concepto es sólido".