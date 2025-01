Políticos Norteamericanos: Las polémicas frases sobre los inmigrantes

Durante el primer gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, la migración fue un tema clave, que dio mucho de que hablar en los medios de comunicación y las redes sociales, debió a sus polémicas declaraciones.

En su nuevo mandato, Trump se mantiene fiel a su estilo polémico y apenas en la campaña por la Presidencia de Estados Unidos, dijo que los migrantes haitianos en Estados Unidos comían mascotas como perros y gatos.

Pero Trump no es el único político en ese país que ha expresado declaraciones de este tipo, apenas esta semana su secretaria de Seguridad Nacional, Cristi Noem, dijo que seguirán sacando "la basura de las calles" al encabezar una redada antimigrante en Nueva York.

Trump y los "bad hombres"

"Tenemos algunos ´bad hombres´ aquí y los vamos a expulsar". ("We have some bad hombres here, and we´re going to get them out")", fue la frase que dijo el republicano mientras hablaba sobre la inmigración en el debate presidencial contra Hilary Clinton en la Universidad de Nevada.

En aquel encuentro también dio a conocer las políticas migratorias que adoptaría tiempo después al llegar por primera vez al frente de la Casa Blanca.

Su discurso sigue siendo recordado debido a que en su momento declaró que México no siempre envía a EU sus mejores ciudadanos, asegurando que la mayoría son delincuentes y narcotraficantes.

Otra declaración realizada por el presidente de Estados Unidos fue durante el único debate contra la candidata demócrata, Kamala Harris, cuando en el tema sobre migración, dijo:

"En Springfield, [los migrantes] se están comiendo a los perros, la gente que ha llegado, se está comiendo a los gatos, se está comiendo a las mascotas de la gente que vive allí".

El presidente de Estados Unidos no ha sido el único que ha realizado aseveraciones contra los migrantes que se encuentran en el país. Algunos políticos también han expresado su inconformidad por medio de comentarios, en su mayoría despectivos, para referirse a estas personas.

Kristi Noem encabeza redadas contra migrantes mientras los llama "basura"

La nueva jefa de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, afirmó durante una redada contra migrantes en Nueva York que seguirán "eliminando a esta basura de nuestras calles.

Estas declaraciones están relacionadas con los diferentes operativos que se están realizando por todo en EU para llevar a cabo las deportaciones masivas.

Por otro lado, el comediante Tony Hinchcliffe, mientras ambientaba un mitin de Trump, el pasado octubre como parte de su campaña electoral, comparó a Puerto Rico con una "isla flotante de basura en medio del océano".