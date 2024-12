Arma de sospechoso coincide con casquillos en lugar del crimen del CEO de UnitedHealthcare

Por: Agencia AP

Diciembre 11, 2024 - 01:34 p.m.

ALTOONA, Pensilvania, EE.UU. — El arma encontrada al sospechoso en el asesinato del CEO de United Healthcare coincidía con los casquillos de bala encontrados en el lugar del tiroteo, dijo el miércoles el comisionado de policía de la ciudad de Nueva York.



Las huellas dactilares del sospechoso Luigi Mangione también coinciden con una botella de agua y el envoltorio de un bocadillo que la policía encontró cerca de la escena en el centro de Manhattan, dijo la comisionada Jessica Tisch en una conferencia de prensa no relacionada. La policía había dicho anteriormente que creían que el pistolero compró los artículos en una cafetería cercana mientras esperaba a su objetivo.

Mangione, de 26 años, fue acusado de asesinato en el tiroteo de la semana pasada de Brian Thompson, quien dirigía la compañía de seguros médicos más grande de Estados Unidos.

Las autoridades han dicho que los escritos encontrados en posesión de Mangione insinuaban un odio hacia la avaricia corporativa.

Han recuperado un cuaderno en espiral que Mangione mantenía, junto con una carta manuscrita de tres páginas encontrada cuando fue arrestado el lunes en Pensilvania, dijo un oficial de la ley el miércoles. La policía no ha revelado el contenido del cuaderno.

La carta insinuaba la posibilidad de que pistas sobre el ataque — "algunas notas dispersas y listas de cosas por hacer que iluminan la esencia de ello" — podrían encontrarse en el cuaderno, dijo el oficial de la ley. El oficial no estaba autorizado para divulgar información sobre la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El principal detective del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, dijo a CBS el martes que el motivo podría haber estado relacionado con un accidente que envió a Mangione a una sala de emergencias el 4 de julio de 2023.

Un boletín obtenido por la AP a principios de esta semana decía que la carta despreciaba la avaricia corporativa y lo que Mangione llamaba compañías de seguros de salud "parasitarias". El graduado de prestigiosas escuelas escribió que Estados Unidos tiene el sistema de atención médica más caro del mundo y que las ganancias de las grandes corporaciones continúan aumentando mientras que la esperanza de vida no, según el boletín.

En sus primeras palabras públicas desde su arresto, Mangione gritó sobre un "insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense" camino al tribunal el martes. Mangione permaneció encarcelado sin fianza el miércoles en Pensilvania, donde inicialmente fue acusado de delitos de armas y falsificación.

Los fiscales de Manhattan estaban trabajando para llevarlo a Nueva York. En una breve audiencia el martes en Pensilvania, el abogado defensor Thomas Dickey dijo que Mangione no renunciará a la extradición y en cambio quiere una audiencia sobre el asunto.

"No se puede precipitar un juicio en este caso o en cualquier caso", dijo Dickey después. "Se presume su inocencia. No olvidemos eso".

Mangione fue arrestado en Altoona, a unos unos 370 kilómetros (unas 230 millas) al oeste de la ciudad de Nueva York, después de que un cliente de McDonald's lo reconociera y notificara a un empleado, dijeron las autoridades.

Funcionarios de la policía de Nueva York han dicho que Mangione llevaba un arma como la que se usó para matar a Thompson y la misma identificación falsa que el tirador sospechoso había usado para registrarse en un hostal de Nueva York, junto con un pasaporte y otras identificaciones fraudulentas.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre mientras caminaba solo hacia un hotel de Manhattan para una conferencia de inversores. En base a un video de vigilancia, los investigadores de Nueva York determinaron que el tirador huyó rápidamente de la ciudad, probablemente en autobús.

Sus movimientos posteriores no están claros, pero las autoridades creen que tomó medidas para mantenerse fuera del radar. Los fiscales dijeron en su audiencia en Pensilvania esta semana que cuando fue arrestado, tenía bolsas para su teléfono celular y computadora portátil que impiden que dichos dispositivos transmitan señales que las autoridades pueden usar para rastrearlos.

Mangione, nieto de un conocido desarrollador inmobiliario y filántropo de Maryland, tenía un título de posgrado en ciencias de la computación y trabajó por un tiempo en un sitio web de compra de automóviles. Durante la primera mitad de 2022, se alojó en un espacio de "co-vivienda" en Hawai, donde quienes lo conocían dijeron que sufría de dolores de espalda severos y a veces debilitantes.

Sus familiares han dicho en un comunicado que están "conmocionados y devastados" por su arresto.