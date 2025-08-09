Ladrones enmascarados roban muñecos Labubu en tienda de La Puente

Un grupo de ladrones enmascarados robó alrededor de 7.000 dólares en muñecos Labubu de una tienda en el área de Los Ángeles esta semana, dijeron las autoridades.

El incidente tuvo lugar el miércoles por la mañana en una tienda en La Puente, una ciudad a unos 29 kilómetros (18 millas) al este de Los Ángeles, informó la policía del condado Los Ángeles. El departamento dijo que los sospechosos utilizaron una camioneta Toyota Tacoma robada en el incidente, la cual fue recuperada poco después. La agencia mencionó que estaba investigando el caso y no tenía información adicional.

Los labubu, un juguete creado por el artista nacido en Hong Kong Kasing Lung, se han convertido en un artículo de colección popular una década después de que los monstruos dentudos fueran introducidos por primera vez.

El vendedor de juguetes One Stop Shop dijo en una publicación de Instagram que los ladrones "se llevaron todo nuestro inventario y destrozaron nuestra tienda". La tienda publicó imágenes de vigilancia que muestran a un grupo de personas con sudaderas con capucha y cubiertas faciales irrumpiendo. Se ve a los sospechosos revisando artículos y sacando cajas de la tienda.