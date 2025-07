La saga de Epstein ensombrece a Trump

WASHINGTON, DC

Apesar del sol que caía sobre él y el sudor que le perlaba la cara, el presidente Donald Trump aún se encontraba entre los periodistas que formaban fila frente a la Casa Blanca el viernes. Salía de viaje a Escocia, donde visitaría sus campos de golf , y quería hablar sobre cómo su administración acababa de terminar "los mejores seis meses de su historia".

Pero una y otra vez los periodistas siguieron preguntándole a Trump sobre el caso de Jeffrey Epstein y si indultaría a la cómplice encarcelada del financiero caído en desgracia, Ghislaine Maxwell .

"La gente debería centrarse en el progreso del país", insistió Trump. Respondió a otra pregunta diciendo: "No quiero hablar de eso".

Fue otro ejemplo de cómo la saga de Epstein —y el enfoque inconexo de su administración al respecto— ha ensombrecido a Trump cuando se encuentra en la cúspide de su influencia. Ha promulgado una vasta agenda legislativa, alcanzado acuerdos comerciales con países clave y reforzado su control sobre el gobierno federal. Sin embargo, ha luchado por sofocar las brasas de una crisis política que podría convertirse en una conflagración total.

Trump enfrenta presión de sus propios partidarios

Los partidarios del presidente republicano quieren que el gobierno publique archivos secretos sobre Epstein, quien, según las autoridades, se suicidó en su celda de una cárcel de Nueva York hace seis años mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. Creen que es el nexo de una oscura red de personas poderosas que abusaron de menores. Funcionarios del gobierno que antes alimentaban teorías conspirativas ahora insisten en que no hay nada más que revelar, una postura que ha generado escepticismo debido a la antigua amistad de Trump con Epstein.

Trump ha negado repetidamente tener conocimiento previo de los crímenes de Epstein y ha afirmado que rompió su relación hace mucho tiempo. Para un presidente hábil en la manipulación de los medios y el control del Partido Republicano, esta ha sido la prueba más difícil de su capacidad para cambiar el rumbo de la conversación en su segundo mandato.

Aterrizar en Escocia no le ofreció ningún refugio a Trump. Se enfrentó a otra ronda de preguntas tras descender del Air Force One. "Estás armando un alboroto por algo insignificante", le dijo a un periodista. A otro le dijo: "Estoy concentrado en cerrar acuerdos, no en las teorías conspirativas que tú tienes".

El estratega republicano Kevin Madden calificó la controversia como "una cinta sin salida".

"¿Cómo lo dejas?", dijo. "La verdad es que no sé la respuesta".

Trump ha exigido a sus partidarios que abandonen el asunto e instado a los republicanos a bloquear las solicitudes demócratas de documentos en el Capitolio. Pero también ha ordenado al Departamento de Justicia que divulgue información adicional con la esperanza de satisfacer a sus partidarios.

Un funcionario de la Casa Blanca, que prefirió el anonimato para hablar sobre estrategia interna, afirmó que Trump intenta centrarse en su agenda y, al mismo tiempo, demostrar transparencia. Tras enfrentarse a innumerables escándalos e investigaciones, añadió, Trump se mantiene alerta ante la típica estrategia de revelaciones poco a poco que lo ha plagado en el pasado.

Es evidente que Trump ve el caso Epstein como una continuación de la "cacería de brujas" que ha enfrentado a lo largo de los años, comenzando con la investigación sobre la interferencia rusa durante su victoria electoral sobre la demócrata Hillary Clinton hace casi una década. La extensa investigación condujo a la condena de algunos de sus principales asesores, pero no corroboró las acusaciones de conspiración de Trump con Moscú.

Los oponentes de Trump, escribió el jueves en las redes sociales, "se han vuelto absolutamente LOCOS y están jugando otro engaño de Rusia, Rusia, Rusia, pero, esta vez, bajo el disfraz de lo que llamaremos la ESTAFA de Jeffrey Epstein".

Durante la investigación de Rusia , el fiscal especial Robert Mueller y su equipo de fiscales fueron un blanco fácil para que Trump se rebelara. Ty Cobb, el abogado que fungió como persona clave en la Casa Blanca, afirmó que el presidente "nunca se sintió expuesto" porque "creía que tenía una queja legítima".

La situación es diferente esta vez, ahora que el Departamento de Justicia se ha llenado de leales. «Contra quienes tiene que enojarse es básicamente su gente, no sus inquisidores y adversarios», dijo Cobb.

Fueron los aliados de Trump quienes desenterraron la debacle de Epstein

De hecho, los propios funcionarios de Trump son los principales responsables de volver a poner el caso Epstein en primer plano.

El director del FBI, Kash Patel, y su adjunto, Dan Bongino, avivaron con frecuencia teorías conspirativas sobre Epstein antes de asumir sus cargos actuales, planteando la idea de que el gobierno había encubierto información incriminatoria y convincente que debía salir a la luz. "Pónganse los pantalones de hombre mayor y dígannos quiénes son los pedófilos", dijo Patel en un podcast de 2023.

La fiscal general Pam Bondi también jugó un papel clave. En una entrevista con Fox News Channel en febrero, insinuó que tenía una "lista de clientes" de Epstein en su escritorio para su revisión (más tarde diría que se refería a los archivos de Epstein en general) y recibió a personas influyentes de extrema derecha con carpetas con los registros del caso, que consistían principalmente en información de dominio público.

La tensión se disparó a principios de mes cuando el FBI y el Departamento de Justicia, en una carta anónima de dos páginas, afirmaron que no existía una lista de clientes , que las pruebas eran claras de que Epstein se había suicidado y que no se harían públicos más registros del caso. Esto supuso un aparente retroceso en el compromiso declarado de la administración con la transparencia. En medio de una feroz reacción de las bases de Trump y de influyentes personalidades conservadoras, Bongino y Bondi discutieron abiertamente en una tensa reunión en la Casa Blanca.

Desde entonces, la administración Trump se ha esforzado por parecer transparente, incluso solicitando la divulgación de las transcripciones del gran jurado en el caso, aunque no está claro si los tribunales concederían dicha solicitud ni si esos registros incluirían detalles relevantes. El fiscal general adjunto Todd Blanche ha tomado la inusual medida de entrevistar a Maxwell, quien se encuentra en prisión, durante dos días en un tribunal de Tallahassee, Florida, donde su abogado afirmó que "siempre testificaría con veracidad".