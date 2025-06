Acusaciones de EU a Sheinbaum por violencia en Los Ángeles

Las relaciones entre México y Estados Unidos entraron en un nuevo punto de conflicto luego de que la Secretaria de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, acusara a la Presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas violentas en Los Ángeles, California.

"Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y yo la condeno por eso", expresó Noem. "Ella no debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo. La gente tiene derecho a protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos", reprochó la funcionaria desde la Oficina Oval de la Casa Blanca con el Presidente Donald Trump a su lado.

Minutos después, Sheinbaum replicó: "es absolutamente falso". Y alegó que todo era un "malentendido".

El 24 de mayo, en un acto en San Luis Potosí, al referirse al impuesto de 5 por ciento a las remesas de migrantes impulsado por Trump, Sheinbaum rechazó la medida e instó a los paisanos a que enviaran cartas a legisladores estadounidenses para que no aprobaran el gravamen.

"Y vamos a seguir informando porque, de ser necesario, nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos", agregó.

Noem no precisó si se refería a eso como prueba de que Sheinbaum alentaba protestas. La Presidenta en su respuesta a la Casa Blanca ayer, posteó un extracto de su declaración en la conferencia mañanera de este lunes 9 donde condenaba todo acto de violencia en las protestas de migrantes en Los Ángeles y no aludió a sus dichos de mayo.

"La Secretaria de Seguridad Interior de los EU, equivocadamente, mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso", subrayó en un breve mensaje.

Horas después de este intercambio, en un encuentro con militares en la base de Fort Bragg, en Carolina del Norte, Trump acusó que Los Ángeles estaba siendo invadida por un "enemigo extranjero".

"No permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero (...) lo que presencian en California es un ataque en toda regla a la paz, el orden público y la soberanía nacional, perpetrado por alborotadores que portan banderas extranjeras con el objetivo de continuar una invasión extranjera de nuestro país", señaló.

La mayoría de banderas que han portado los manifestantes desde el fin de semana pasado, han sido las tricolores de México.