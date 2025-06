Kilmar Ábrego García espera juicio tras deportación errónea

Kilmar Ábrego García, cuya deportación errónea a El Salvador se convirtió en un punto álgido en la ofensiva migratoria de Donald Trump, está de vuelta en Estados Unidos y se encuentra detenido mientras espera el juicio por cargos federales de tráfico de personas.

Sus abogados quieren que sea liberado de la cárcel en Tennessee mientras espera el juicio. Y lo mismo quiere una jueza federal, quien dijo que permitirá que Ábrego García salga de la cárcel con condiciones.

Pero los abogados pidieron el viernes a la misma jueza que retrasara su puesta en libertad. Les preocupa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intente deportar a Ábrego García de nuevo antes de que se celebre el juicio. La magistrada no ha respondido aún a la inusual petición.

El equipo legal de Ábrego García acusó a los funcionarios del gobierno de Trump de hacer declaraciones contradictorias sobre sus próximos pasos.

El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo a The Associated Press el jueves que el organismo tiene intención de juzgar a Ábrego García y afirmó que "no volverá a caminar libre en nuestro país de nuevo".

Horas antes, el abogado del Departamento de Justicia Jonathan Guynn señaló ante un federal en Maryland que Estados Unidos planea deportar a Ábrego García, pero que no había un cronograma aún.

Los abogados de Ábrego García citaron el viernes los comentarios de Guynn como un motivo para temer que sea deportado "inmediatamente".

Según contaron a la jueza en Tennessee, retrasar su puesta en libertad "dará tiempo al gobierno para proporcionar información fiable sobre sus intenciones".

"La ironía de esta solicitud no se le escapa a nadie", agregaron.

A continuación, lo que debería saber sobre el caso:

La acusación de tráfico de personas

Ábrego García está acusado de traficar en todo Estados Unidos con cientos de personas que viven en el país sin la documentación pertinente, incluyendo menores y miembros de la pandilla MS-13, desde 2016 hasta 2025.

Los cargos derivan de una parada de tráfico en 2022 por exceso de velocidad en Tennessee, durante la cual conducía un vehículo con nueve pasajeros que no llevaban equipaje.

Las imágenes de las cámaras corporales de los agentes muestran una conversación tranquila con Ábrego García. Los policías comentaron entre ellos sus sospechas de contrabando de personas. Uno de los oficiales dice: "Está transportando a estas personas por dinero". Otro afirma que Ábrego García tenía 1.400 dólares en un sobre.

Se le permitió seguir manejando solo con una advertencia.

Un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, Peter Joseph, declaró en una vista judicial el 13 de junio en Nashville que los testigos testificaron ante un gran jurado que vieron a Ábrego García traficar con personas, armas o drogas y que ganaba más de 100.000 dólares al año.

Se declara inocente

Ábrego García se declaró no culpable en la vista del 13 de junio. Sus abogados han presentado el caso como un intento del gobierno republicano de Trump de justificar su deportación errónea en marzo.

Los abogados de Ábrego García le contaron al juez que algunos de los testigos del gobierno cooperaron para obtener favores relacionados con su situación migratoria o los cargos penales que enfrentaban. Joseph, por su parte, reconoció en su declaración que uno de los testigos vivía de forma ilegal en el país y tenía antecedentes, y ahora tiene un estatus preferencial.

Sembrando dudas, un adjunto del fiscal federal, Richard Tennent, señaló que un testigo afirmó que Ábrego García conducía de Maryland a Houston —un viaje de 2.250 kilómetros (1.400 millas) que toma aproximadamente 24 horas— dos o tres veces por semana.

Jueza ordena su liberación

La jueza federal Barbara Holmes en Nashville escribió en un fallo el domingo que los fiscales federales no demostraron que Ábrego García estuviera en riesgo de fuga o fuera un peligro para la comunidad. Durante la audiencia del miércoles, la magistrada estableció las condiciones para la liberación, incluyendo que viva con su hermano en Maryland.

Pero finalmente mantuvo a Ábrego García bajo custodia por al menos un par de días más ante la preocupación de que el ICE pudiera deportarlo. La agencia tiene una orden de detención en su contra.

El fiscal federal interino, Rob McGuire, afirmó ante el tribunal y en documentos que una de las razones por las que quiere que Ábrego García permanezca en la cárcel es para garantizar que sigue en el país y no sea deportado.

McGuire le dijo a la jueza el miércoles que haría "todo lo posible" para lograr la cooperación del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE. Pero señaló que "es una agencia independiente con un liderazgo y unas directrices separadas. Coordinaré, pero no puedo decirles qué hacer".

Holmes ordenó a los abogados de Ábrego García y a la fiscalía que presenten informes sobre la cuestión de su posible deportación.

Temores de deportación

La preocupación de que Ábrego García pueda ser deportado si quedase en libertad sigue aumentando.

Sus abogados presentaron el jueves una solicitud de emergencia ante una jueza federal en Maryland para que exija al gobierno que lo traslade a ese estado una vez quede libre, un arreglo que evitaría su deportación antes del juicio.

Ábrego García vivió y trabajó en la construcción en Maryland, con su esposa estadounidense y sus hijos durante más de una década antes de su deportación errónea en marzo. Su pareja, Jennifer Vásquez Sura, ha demandado al gobierno por su deportación ante el tribunal federal de Maryland donde los abogados de Ábrego García presentaron su solicitud de emergencia el jueves.

"Nos preocupa que el gobierno intente expulsar rápidamente al sr. Ábrego García durante el fin de semana", dijo uno de sus abogados, Jonathan Cooper, a la jueza de distrito de Estados Unidos Paula Xinis en Greenbelt, Maryland, durante una llamada telefónica el jueves por la tarde.

Guynn, el abogado del Departamento de Justicia, participó en la llamada y reconoció los planes para deportar a Ábrego García, pero señaló que no había un cronograma.

Gilmartin, el portavoz del departamento, apuntó más tarde ese día que tenían intención de mantenerlo en el país para el juicio.

La vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, también publicó en X que Ábrego García "enfrentará toda la fuerza del sistema de justicia estadounidense, incluyendo cumplir una condena en una prisión estadounidense".

No convencidos de que permanecerá en el país hasta el juicio, los abogados de Ábrego García presentaron su solicitud de emergencia ante la jueza en Tennessee el viernes por la mañana.

Deportación a El Salvador

Ábrego García creció en la capital de El Salvador, San Salvador, y ayudó a su familia a administrar un negocio de venta de pupusas, tortillas rellenas de queso, frijoles o carne de cerdo.

En 2011, el año en que cumplió 16 años, huyó de una pandilla local que extorsionaba y aterrorizaba a su familia, según los registros judiciales. Viajó ilegalmente a Maryland, donde su hermano vivía ya como ciudadano estadounidense.

Ábrego García encontró trabajo en la construcción y comenzó una relación con Vásquez Sura. En 2018, se mudó con ella y con sus dos hijos después de que ella quedara embarazada de él. Residían en el condado de Prince George, a las afueras de Washington.

En marzo de 2019, Ábrego García acudió a un establecimiento de Home Depot en busca de trabajo como obrero cuando él y otros tres hombres fueron detenidos por la policía local, de acuerdo con los registros judiciales. En base a sus tatuajes y su ropa, se consideró que eran sospechosos de pertenecer a la banda MS-13.

Un informante le contó a la policía que Ábrego García estaba en la pandilla, según los registros judiciales, pero la policía no lo acusó y lo entregó al ICE.

Más tarde, Ábrego García compareció ante un juez de inmigración y solicitó asilo, que le fue denegado. Pero el juez le otorgó protección para no ser deportado a El Salvador.

Según el juez, había demostrado un "temor fundado" a ser perseguido por las maras sin regresaba, indicaron los registros judiciales. Fue puesto en libertad.

Ábrego García se presentaba cada año ante el ICE y el DHS le emitió un permiso de trabajo, apuntaron sus abogados. Se afilió a un sindicato y trabajaba a tiempo completo como aprendiz de chapista.

En febrero, la Casa Blanca designó a la MS-13 como organización terrorista extranjera, y en marzo deportó a Ábrego García a una famosa prisión en El Salvador.

El gobierno describió su incumplimiento de la orden judicial de 2019 como un error administrativo. Trump y otros funcionarios insistieron en la afirmación de que Ábrego García pertenecía a la MS-13.

Ante la creciente presión y una orden de la Corte Suprema, el gobierno de Trump lo trajo de vuelta este mes para que enfrentar los cargos de tráfico de personas, algo que los abogados de Ábrego García presentaron como un intento de justificar su deportación errónea.