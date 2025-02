Niños en NY mueren al ´surfear´ encima de los trenes del metro

Nueva York, EU.- A Ka´Von Wooden le encantaban los trenes. El joven de 15 años tenía un conocimiento enciclopédico del sistema de metro de la ciudad de Nueva York y soñaba con convertirse en operador de trenes.

Sin embargo, una mañana de diciembre de 2022, Ka´Von falleció después de subirse al techo de un tren J en movimiento en Brooklyn y caer a las vías mientras se dirigía hacia el puente de Williamsburg.

Ka´Von es uno de los más de una docena de neoyorquinos, muchos de ellos jóvenes, que han muerto o resultado gravemente heridos en los últimos años al intentar "surfear en el metro", una práctica que data de hace un siglo pero que ha sido impulsada por las redes sociales.

Las autoridades han intentado abordar el problema con campañas de concienciación pública y el despliegue de drones para atrapar en plena acción a aquellos que buscan emociones fuertes. Pero para algunos, una pregunta más fundamental no está siendo abordada: ¿Por qué se permite a niños como Ka´Von subir a los vagones subterráneos?

"Cuando Ka´Von murió... literalmente dos semanas después, otro niño murió. Y otro más. Eso no tiene sentido", dijo su madre, Y´Vonda Maxwell, a The Associated Press, señalando que los funcionarios de tránsito y las autoridades no han hecho lo suficiente. "¿Por qué mi hijo no debería haber sido el último?".

Hacer que los trenes sean más difíciles de escalar y que los surfistas de trenes sean más fáciles de detectar con cámaras y sensores, podría ser parte de la solución, según algunos expertos. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), que opera el sistema de metro, ha dicho que está estudiando el problema. Pero aún no ha presentado propuestas para usar tecnología o barreras físicas que podrían dificultar que las personas se suban a los trenes.

Seis personas murieron surfeando en trenes del metro de Nueva York el año pasado, frente a cinco en 2023.

Tyesha Elcock, la trabajadora de la MTA que operaba el tren en el que Ka´Von viajaba el día que murió, está entre quienes piensan que se debería hacer más para prevenir muertes.

El primer signo de problemas ese día fue cuando se activó el freno de emergencia del tren, dijo.

Elcock descubrió el cuerpo de Ka´Von entre el séptimo y el octavo vagón del tren. Un grupo de adolescentes con rostros tristes dejó claro lo que había ocurrido. "¿Dejaron a su amigo allí atrás?", les preguntó.

Elcock dijo que otro operador que viajaba en dirección opuesta vio a Ka´Von en el techo del tren y lo reportó por radio. Debido al servicio irregular de radio, explicó, no recibió la advertencia.

Pero ella piensa que una solución aún más simple podría haber salvado la vida de Ka´Von: cerrar con llave las puertas en los extremos de los vagones del metro. Eso cortaría el acceso a los estrechos espacios entre los vagones del tren donde los surfistas del metro usan agarraderas para izarse hasta el techo.

"Ciérrenlo cuando estemos en servicio para que la gente no pueda subir y estar en la parte superior del tren", dijo Elcock.

Los líderes de la MTA han dicho que están investigando posibles formas de prevenir el surf en el metro, incluyendo soluciones de ingeniería, pero la agencia se negó a poner a disposición a alguno de sus expertos en seguridad para una entrevista.

En 2023, Richard Davey, entonces jefe de autobuses y metros para la MTA, dijo que los funcionarios estaban "considerando" la opción de cerrar con llave las puertas entre vagones, lo que actualmente solo se hace en un puñado de trenes de la década de 1980. Pero, explicó, cerrar las puertas "trae sus propios riesgos". Algunos neoyorquinos se han quejado de que cerrar los pasajes entre los vagones del tren podría impedirles escapar a otra parte del tren durante una emergencia.