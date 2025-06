Donald Trump abandona sorpresivamente la Cumbre del G7 en Canadá

Israel e Irán intensificaron ayer los ataques con misiles apuntando contra nuevos objetivos, mientras que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó de manera sorpresiva la Cumbre del G7 que tiene lugar en Canadá.

El mandatario estadounidense se había rehusado a avalar una declaración contra el conflicto en Medio Oriente pero tras una modificación en el borrador del texto para reconocer el derecho a Israel a defenderse y exigir a Irán que detenga sus propósitos de producir armas nucleares, la firmó y retornó a EU.

Además en un mensaje en redes sociales urgió a evacuar Teherán "de inmediato" y advirtió a la República Islámica que debe poner fin a su programa nuclear antes de que sea "demasiado tarde".

Trump pidió a su Consejo de Seguridad Nacional estar preparado para una reunión una vez que regresara a Washington.

Las fuerzas israelíes bombardearon ayer la televisión pública de Irán. Una presentadora de noticias estaba transmitiendo en vivo cuando una explosión sacudió el lugar, causando la caída de escombros y cristales rotos, entre gritos de los trabajadores de la televisora. Israel aseguró que la televisión "era utilizada por las fuerzas armadas para promover operaciones militares con cobertura civil" y por eso la atacó.

Además bombardeó el centro de mando de la Fuerza Quds en Teherán, uno de los brazos más importantes y encubiertos del Ejército iraní.

En tanto, Irán lanzó varias oleadas de misiles contra Israel. En la madrugada de ayer, atacó la mayor refinería de petróleo del país en la ciudad norteña de Haifa. En el ataque murieron tres trabajadores, se desató un incendio significativo y un edificio resultó dañado. Todas las instalaciones y subsidiarias de la refinería fueron cerradas.

Los medios estatales iraníes informaron que su país está preparando el "mayor e intenso ataque con misiles de la historia en suelo israelí".

De acuerdo con The New York Times, Trump evalúa dos opciones: lograr a través de la diplomacia frenar el programa nuclear iraní o destruir la instalación de enriquecimiento nuclear profundamente enterrada en Fordo. El tomar la segunda opción convertiría a EU en participante directo de la guerra contra Irán, pues Israel no tiene el arma necesaria que se requiere para desmantelar ese centro nuclear. Sólo Washington podría con el llamado Penetrador de Artillería Masiva, oGBU-57, que solo puede ser levantado por un bombardero B-2 estadounidense.

Según The New York Times, funcionarios israelíes han estado presionando a EU para que participe directamente en la guerra.