Investigador de Texas enfrenta deportación

SAN FRANCISCO

Un investigador científico de la Universidad de Texas A&M, que volaba de regreso a casa desde el extranjero, permaneció detenido durante más de una semana por las autoridades de inmigración en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, durmiendo en una silla y viviendo de la comida que se vende en el lugar, dijeron el jueves su familia y abogados.

Se ignora por qué Tae Heung "Will" Kim, quien es residente permanente y cuenta con un permiso de residencia legal, fue detenido el 21 de julio, dijo su abogado Karl Krooth en una conferencia de prensa. Kim, que viajó a Corea del Sur para asistir a la boda de su hermano, está en proceso de deportación y permanece detenido en un centro de detención de inmigración de Arizona, agregó Krooth, señalando que aún no ha hablado con su cliente.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que cualquier titular de un permiso de residencia legal permanente que tenga un delito relacionado con drogas estaría en violación de su estatus legal y puede ser detenido. Sus abogados dijeron que Kim fue acusado en 2011 de posesión de marihuana como delito menor en Texas, donde el uso recreativo es ilegal.

El jueves, sus abogados se negaron a hablar de esos cargos. Pero uno de ellos le dijo al Washington Post, que fue el primero en informar sobre la detención de Kim, que cumplió con un requisito de servicio comunitario y solicitó con éxito la no divulgación para evitar que el delito apareciera en el registro público.

Kim, de 40 años, llegó a Estados Unidos a la edad de cinco años y ha pasado la mayor parte de su vida en el país. Después de ayudar en el negocio familiar de fabricación de muñecas tras la muerte de su padre, ingresó recientemente a un programa de doctorado en Texas A&M y colabora en la investigación de una vacuna para la enfermedad de Lyme.

Su abogado dijo que retener a Kim en el aeropuerto le negó su derecho al debido proceso.

"El aeropuerto no es una instalación de detención. El aeropuerto no está en la sala de audiencias de inmigración. Y los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) son interrogadores, no son árbitros neutrales", afirmó.

Krooth dijo que su cliente era trasladado entre dos pequeñas habitaciones durante el día en el aeropuerto.

"Fue trasladado dentro de lo que se conoce como inspección secundaria al menos dos veces al día desde un área donde no había ventanas", dijo Krooth.

Por la noche, fue trasladado a otra habitación donde dormía en una silla, dijo Krooth. Un portavoz del aeropuerto dijo en un correo electrónico que "el aeropuerto no recibe ninguna notificación cuando la CBP niega la entrada a un pasajero", y pidió que las consultas se realicen a funcionarios federales.

Sus abogados no tuvieron acceso a Kim mientras estaba en el aeropuerto y solo se le permitió hacer una llamada telefónica y enviar mensajes de texto periódicos a su hermano. No ha habido comunicación con él desde que fue trasladado a Arizona, dijo Krooth.

La madre de Kim, Yehoon "Sharon" Lee, dijo el jueves a los periodistas, a través de un intérprete, que su hijo tiene asma y le preocupa que reciba la atención médica adecuada mientras está detenido.

Lee le dijo al Washington Post que ella y su esposo ingresaron a Estados Unidos con visas de negocios en la década de 1980, y para cuando se convirtieron en ciudadanos naturalizados, Kim era demasiado mayor para obtener la ciudadanía automática.