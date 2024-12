Acusan a exasesora del alcalde de NY de recibir regalos indebidos

Por: Agencia AP

Diciembre 17, 2024 -

NUEVA YORK.- Ingrid Lewis-Martin, hasta hace un par de días la principal asesora del alcalde de Nueva York, Eric Adams, espera ser acusada de cargos criminales relacionados con supuestos regalos indebidos, dijo su abogado el lunes.

Lewis-Martin dimitió abruptamente el domingo como la principal asesora de Adams, convirtiéndose en la más reciente baja de un gobierno que se ha visto envuelto en investigaciones penales. La alcaldía dijo que se trataba de una jubilación planificada.

El abogado de Lewis-Martin, Arthur Aidala, informó a los periodistas en una conferencia de prensa el lunes que la funcionaria fue invitada a hablar con el jurado investigador que considera los cargos, pero declinó porque el resultado de la investigación parecía estar predeterminado. Dijo que querían la oportunidad de aclarar correos electrónicos y mensajes de texto que podrían ser sacados de contexto, pero que son "fácilmente explicables sobre lo que significan".

El caso involucra regalos entregados a Lewis-Martin, indicó Aidala, pero se negó a discutir más detalles y afirmó —sin proporcionar evidencia— que el caso tenía motivaciones políticas.

"Se van a juntar piezas de rompecabezas para hacer que parezca lo más horrible posible", dijo Aidala acompañado por Lewis-Martin en su oficina de Manhattan. "Pero nosotros conocemos la verdad, y la verdad es que Ingrid Lewis-Martin nunca ha infringido la ley".

La exfuncionaria dijo que ha sido "falsamente acusada de algo; no sé de qué se trata".

"Y durante mi periodo al cargo, nunca he aceptado regalos, dinero, nada", afirmó. "No he hecho ningún arreglo de antemano para aceptar regalos o dinero, ni para que se le dieran regalos o dinero a un familiar o amigo para que yo hiciera mi trabajo".

Adams enfrenta a cargos federales de corrupción y varios miembros de su gobierno han sido investigados. El propio Adams ha sido acusado de aceptar viajes de lujo y contribuciones ilegales a su campaña por parte de un funcionario turco y otros ciudadanos extranjeros que pretendían comprar su influencia. Se ha declarado inocente.