No revelarán mucho los expedientes de Epstein

NUEVA YORK.- Una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para revelar las transcripciones del jurado investigador en el enjuiciamiento del abusador sexual, Jeffrey Epstein y su exnovia, probablemente no producirá mucho, si es que algo para satisfacer el apetito del público por nuevas revelaciones sobre los delitos del inversionista, dicen exfiscales federales.

La abogada Sarah Krissoff, vicefiscal federal en Manhattan desde 2008 hasta 2021, considera que la solicitud en los enjuiciamientos de Epstein y la socialité británica encarcelada Ghislaine Maxwell es "una distracción".

"El presidente (Donald Trump) está tratando de presentarse como si estuviera haciendo algo aquí y realmente no es nada", dijo Krissoff a The Associated Press en una entrevista el fin de semana.

El subsecretario de Justicia Todd Blanche hizo la solicitud el viernes, pidiéndoles a los jueces que den a conocer las transcripciones de los procedimientos del jurado investigador que resultaron en acusaciones contra Epstein y Maxwell, diciendo que "La transparencia para el público estadounidense es de suma importancia para esta administración".

La solicitud fue efectuada en un momento en que el gobierno intenta contener la tormenta que se desató tras anunciar que no revelaría archivos adicionales sobre la investigación a Epstein, a pesar de haber prometido previamente que lo haría.

Epstein está muerto, mientras que Maxwell cumple una sentencia de 20 años de prisión.

Epstein se suicidó a los 66 años en su celda federal en agosto de 2019, un mes después de su arresto por cargos de tráfico sexual, mientras que Maxwell, de 63 años, cumple una sentencia de 20 años de cárcel que le fue impuesta después de ser declarada culpable de tráfico sexual en diciembre de 2021, por atraer a niñas para que Epstein abusara sexualmente de ellas.

Krissoff y Joshua Naftalis, fiscal federal en Manhattan durante 11 años antes de irse al sector privado en 2023, indicaron que las presentaciones del jurado investigador son deliberadamente breves.

Naftalis señaló que los fiscales del Distrito Sur presentan sólo lo suficiente a un jurado investigador para obtener una acusación, pero "no va a ser todo lo que el FBI y los investigadores han averiguado sobre Maxwell y Epstein".

"La gente quiere el archivo completo, sin importar lo largo que sea. Eso simplemente no es lo que es esto", expresó, y estimó que las transcripciones, cuando mucho, probablemente sumen unos pocos cientos de páginas.

"No va a ser mucho", dijo Krissoff, y estimó que serán tan sólo 60 páginas, "porque la práctica del Distrito Sur de Nueva York es darle al jurado investigador la menor cantidad de información posible".

"En esencia, le dan al jurado investigador la acusación formal ya totalmente resuelta. Eso es lo que vamos a ver", observó. "Simplemente creo que no va a ser tan interesante...

No creo que vaya a ser nada nuevo".

Exfiscales dicen que la transcripción del jurado investigador probablemente no será larga.

Ambos exfiscales dijeron que los testigos del jurado investigador en Manhattan suelen ser agentes federales que resumen las entrevistas que realizaron a testigos.

En Manhattan, los fiscales federales "están tratando de obtener un resultado en particular, por lo que presentan el caso de manera muy limitada y le informan al jurado investigador lo que quieren que haga", señaló Krissoff.