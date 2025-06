Hombre armado dispara en iglesia de Michigan

WAYNE, Michigan, EE.UU.

El hombre que abrió fuego fuera de una iglesia en Michigan llena de feligreses antes de ser atropellado por un vehículo y luego abatido a tiros por el personal de seguridad había asistido a los servicios allí un par de veces con su madre, indicó el pastor principal el lunes.

La madre de Brian Anthony Browning asistía a la Iglesia Comunitaria CrossPointe en Wayne de manera intermitente, pero no era miembro regular, dijo el pastor Bobby Kelly. Ella no estaba allí el domingo, aclaró Kelly, quien recordó haber conocido a su hijo a finales del año pasado.

"Él vino por primera vez cuando su madre lo invitó, y lo conocí", afirmó Kelly. "Parecía tener realmente algunos pensamientos que no eran amenazantes ni nada por el estilo, pero definitivamente tenía algunas ideas en cuanto a escuchar a Dios".

Los niños de la escuela bíblica de vacaciones de la iglesia dirigían el culto del domingo y estaban terminando su última canción cuando la congregación escuchó disparos afuera. Kelly, que estaba a punto de comenzar su sermón, inicialmente pensó que el ruido era un martillo neumático o un problema con el sistema de sonido.

"La tercera vez es cuando supimos que algo estaba pasando, porque estaba muy cerca, y luego uno de los miembros de nuestro equipo de seguridad entró por las puertas del santuario desde el vestíbulo y le dijo a todos que salieran", añadió.

Varias personas pueden ser vistas llevando o dirigiendo a los niños a agacharse y alejarse en un video en vivo del servicio dominical.

"Vamos, todos hacia atrás", llama una mujer. La mujer, que inicialmente estaba agachada entre dos filas de asientos, se levanta y agita un brazo. "Por favor, todos vengan hacia atrás".

Las personas, algunas de ellas agachando la cabeza, se apresuran a salir mientras se escucha a otros gritar "¡Vayan!" y "¡Vamos!".

Se escucha un fuerte estallido y se oyen gritos mientras los que quedan corren y caminan rápidamente fuera de la vista.

Browning, de 31 años, no tenía encuentros previos con la policía local ni antecedentes penales, pero podría haber estado sufriendo una crisis de salud mental, indicó el Departamento de Policía de Wayne en un comunicado de prensa.

Kelly dijo que un miembro de la iglesia que llegaba tarde al servicio vio a Browning conduciendo de manera imprudente y le gritó cuando salió de su auto vistiendo un chaleco táctico y portando un fusil y una pistola. El miembro de la iglesia arrolló a Browning con su camioneta tipo pickup.

"Él es un héroe", dijo Kelly sobre el feligrés. "Creo que fue el Señor quien lo guio a hacer eso. Golpeó a este individuo con su vehículo, condujo directamente sobre el césped porque él estaba disparando al recinto en ese momento. Y eso ciertamente ayudó al equipo a poder responder".

El hombre comenzó a disparar cuando se acercaba a la iglesia, hiriendo a una persona en la pierna. Al menos dos miembros del personal le dispararon, dijo el jefe de policía Ryan Strong. Había unas 150 personas dentro de la iglesia en ese momento.

"Estamos agradecidos por las acciones heroicas de los miembros del personal de la iglesia, quienes sin duda salvaron muchas vidas y evitaron un tiroteo masivo a gran escala", sostuvo el jefe en una conferencia de prensa el domingo por la noche.

Un miembro del equipo de seguridad recibió un disparo en la pierna y fue ingresado en condición estable en un hospital después de someterse a una cirugía, dijo el comunicado de prensa. Nadie más resultó herido.

Wayne es una ciudad de aproximadamente 17.000 personas ubicada a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Detroit. La policía, al ejecutar una orden de registro en la casa de Browning en Romulus, a unos 8 kilómetros (5 millas) al sur de Wayne, encontró fusiles adicionales, varias pistolas más y una gran cantidad de municiones, dijo el comunicado de prensa.

La madre de Browning no respondió a un mensaje de Facebook enviado el domingo por The Associated Press.

La feligresa Wendy Bodin expresó que escuchó un fuerte estallido y cuando miró afuera, vio a un hombre tendido en el césped frente a la iglesia.

"Pensé que lo habían golpeado o que había chocado su auto o que estaba herido", dijo Bodin a WXYZ-TV. "Y otra señora vio y me señaló y dijo: '¡Oh, Dios mío, llama al 911!'"

Kelly, quien ha sido pastor durante unos 10 años, tenía la intención de predicar sobre la "mano de liberación" de Dios y su capacidad para salvar y proteger. Al elaborar el calendario de la iglesia, originalmente planeó tener dos misas al aire libre en junio, pero hace meses decidió hacer sólo una, en el Día del Padre.

"No estábamos afuera ayer cuando deberíamos haber estado", dijo. "Definitivamente fuimos protegidos por la mano de Dios, no hay duda al respecto".