Generan aranceles recaudación récord para EU de 64 mil mdd

NUEVA YORK, EU.- Los aranceles del Presidente Trump han generado una recaudación récord para las arcas estadounidenses desde que implementó la controvertida política del "Día de la Liberación" el 2 de abril. Sin embargo, los ingresos adicionales aún están muy por debajo de las optimistas proyecciones de la administración.

Los aranceles generados durante el segundo trimestre alcanzaron los 64 mil millones de dólares, superando en casi 47 mil millones el total recaudado durante el mismo periodo del año anterior, según datos del Tesoro de Estados Unidos publicados el viernes y citados por The New York Post.

Los 64 mil millones de dólares de ingresos extraordinarios por aranceles en el segundo trimestre ascienden a aproximadamente 70 millones diarios durante el trimestre.

Trump se había jactado de que los impuestos estaban generando "3 mil millones de dólares por día" durante una reunión con el Presidente de El Salvador en la Casa Blanca poco después de iniciar la guerra comercial mundial.

Desde entonces, la administración ha impuesto un arancel universal del 10% a la mayoría de las naciones, con impuestos más altos para ciertos sectores como el acero y los automóviles extranjeros, al tiempo que ha pausado los impuestos recíprocos más severos para la mayoría de los socios comerciales hasta el 1 de agosto.

Un informe publicado el mes pasado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, indicó que, si los planes arancelarios iniciales de Trump se convertían en permanentes, se esperaba que redujeran el déficit federal en 2.8 billones de dólares durante la próxima década.

El informe se publicó antes de que el proyecto de ley de Trump se aprobara con un margen estrecho en el Congreso. Se proyecta que el proyecto de ley de impuestos y gastos, promulgado por Trump el 4 de julio, añadirá casi 4 billones de dólares a la creciente deuda nacional para 2035.

Un funcionario de la Casa Blanca, en respuesta al debate en curso sobre esta política errática, afirmó que el dinero recaudado con los aranceles demuestra que "hay un método".

"No se trata solo de que los países no estén tomando represalias, sino que lo que estamos viendo constantemente es que el Presidente ha aprovechado el uso de aranceles y el acceso a la economía estadounidense para negociar sistemáticamente mejores acuerdos comerciales con Estados Unidos", declaró el funcionario de la Casa Blanca a The Post el miércoles.

Muchos economistas habían pronosticado que los aranceles reavivarían la inflación, que se había mantenido bastante controlada mientras Trump presionaba a las empresas para que no trasladaran sus mayores costos a los consumidores.

Sin embargo, los precios al consumidor aumentaron un 2.7% en junio, su tasa más alta desde febrero.

Mientras tanto, la inflación mayorista, medida por el Índice de Precios al Productor (IPP), se mantuvo estable mes a mes, pero muestra un modesto aumento del 2.3% durante el último año, según los últimos datos publicados este miércoles.

El informe de la CBO estimó que la inflación aumentará un promedio anual de 0.4 puntos porcentuales en 2025 y 2026, lo que reducirá el poder adquisitivo de hogares y empresas.

La presión inflacionaria continúa aumentando a medida que se acerca la fecha límite de Trump para los acuerdos comerciales.