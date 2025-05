Impacto de las políticas de Trump en estudiantes internacionales

Javier, un estudiante mexicano de la Universidad de Harvard, ve con impotencia y frustración los golpes que la administración de Donald Trump ha asestado las últimas semanas a su casa de estudios y a la viabilidad de continuar su formación en una de las instituciones de mayor prestigio en el mundo.

Solicita que no se revele su nombre completo, pues entre los alumnos internacionales de esa universidad hay mucho temor de las consecuencias que pueda tener el exponer sus puntos de vista.

"Es una situación frustrante, de mucho estrés, cada día evolucionan las cosas de una manera alarmante", expresó el joven en entrevista telefónica.

Hasta ayer, los ojos estaban puestos principalmente en Harvard.

Sin embargo, al revelarse ayer la nueva orden del Gobierno estadounidense a sus embajadas en todo el mundo de suspender nuevas entrevistas para solicitantes de visa de estudiantes, la incertidumbre se extiende a jóvenes de México y de otros países que planeaban realizar este trámite, indispensable para su sueño académico en cualquier institución de la Unión Americana.

Agencias internacionales indicaron que, mientras la administración de Trump estudia la posibilidad de aplicar un control más estricto de los perfiles en las redes sociales de los solicitantes, las entrevistas para los tipos de visados F, M y J quedarían suspendidas.

La visa F1 es de no inmigrante para estudiantes que desean estudiar en Estados Unidos en programas académicos en tiempo completo, mientras que la J1 es la otorgada para intercambios.

La M1 es para estudiantes que cursan estudios vocacionales o no académicos.

El Consulado General de Estados Unidos en Monterrey respondió a través de su área de prensa que aún no se tiene información sobre el tema.

Consultadas por EL NORTE sobre el impacto a sus programas de intercambio, el Tec de Monterrey y la UDEM indicaron no tener aún información al respecto. Un vocero de la UANL dijo que la medida no afecta al no haber entrado en vigor.

Sitios especializados de educación indican que México es el segundo país que más alumnos registran universidades de Estados Unidos: más de 15 mil estudiantes.

De acuerdo con el sitio travel.state.gov, tan solo en marzo de este año en México fueron otorgadas 3 mil 231 visados J1; 201, F1, y 30, M1, para un total de 3 mil 462 visas a Estados Unidos.

'INCERTIDUMBRE EXTREMA'

Aunque la ofensiva del Presidente Trump contra universidades donde se registraron protestas contra la guerra entre Israel y Hamas se remonta a varios meses atrás, fue la semana pasada cuando vino un golpe que cimbró a Harvard y a sus casi 7 mil estudiantes extranjeros.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el jueves medidas para prohibir la inscripción de alumnos de otros países a la institución educativa, al revocar su certificación Student and Exchange Visitor Program (SEVP).

Pero una jueza federal bloqueó el viernes el intento, temporalmente.

Sofía, una joven mexicana que también prefiere omitir su nombre completo, tiene ya todo listo para viajar en el verano a Boston.

"Mi miedo es que se tarde mucho este proceso con los jueces", dijo. "Son días de incertidumbre extrema".

En el año escolar 2024-2025, Harvard reportó 6 mil 800 estudiantes internacionales, que representan el 27 por ciento de su matrícula. Brasil y México encabezan los países latinoamericanos de donde hay más procedencia con 160 y 134 estudiantes, respectivamente.

"Una compañera de Centroamérica que había sido elegida para un programa, vendió todo lo que tenía para pagar la colegiatura y no sabe qué va a pasar", comentó Sofía.

'NUNCA ME INVOLUCRÉ'

El presidente de Harvard, Alan M. Garber, ha reiterado su apoyo a sus estudiantes internacionales.

"Estamos considerando diversas opciones para abordar esta decisión de la administración", dijo en una entrevista publicada ayer por el sitio The Harvard Crimson. "Bajo ninguna circunstancia abandonaremos a nuestros estudiantes internacionales".

Las exigencias del Gobierno de Trump a Harvard y otras universidades de prestigio, como Columbia, es la de eliminar los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión, y lo que considera un antisemitismo en los campus.

"Es una impotencia el tener esta situación donde estamos siendo utilizados como carne de cañón político", expresó el estudiante mexicano Javier.

"Desde que llegué a Harvard había protestas de estudiantes contra la guerra, pero yo sólo observaba, nunca me involucré. Las protestas eran, además, pacíficas".

Otras casas de estudio no están exentas del ambiente hostil, contó otra estudiante mexicana.

"Desde que regresamos del spring break, comenzamos a observar cambios drásticos, incluso para estudiantes gringos", relató.

"A una compañera gringa becada con un programa de equidad le notificaron que ya no iba a tener el apoyo. Y ya no la volví a ver. Hay vigilancia en los campus.

Te aconsejan, como extranjera, que lleves siempre contigo todos los documentos porque ahora es probable que te los pidan".

Un artículo de Financial Times publicado ayer describió el ambiente de fin de año académico y graduaciones en Harvard como relajado y alegre.

"Sin embargo, bajo la superficie, varios estudiantes nacionales e internacionales describieron una ansiedad palpable ante el creciente enfrentamiento con Trump y sus consecuencias", publicó el diario.

Tobi, estudiante de posgrado de la facultad de Derecho y uno de los muchos que temen ser blanco de la administración Trump si revelan sus nombres completos, afirmó que él y sus compañeros de clase están "pesimistas y preocupados" por lo que pudiera ocurrirles a sus amigos internacionales.

Si Trump logra reducir el cuerpo estudiantil internacional de Harvard, advirtió el diario británico, "marcará un duro golpe contra una de las fábricas más importantes del mundo de líderes globales".

Entre ellos, los planes de los pocos jóvenes mexicanos que logran ingresar a universidades de prestigio, como Javier y Sofía.