Diálogo entre Trump y Canadá sobre aranceles

El Presidente Donald Trump aseguró ayer que está abierto a llegar a acuerdos con países sobre aranceles, pero, precisó, las negociaciones serían después de que anuncie los aranceles recíprocos, el 2 de abril.

"Ciertamente estoy abierto a eso, si podemos hacer algo, podemos obtener algo a cambio", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One rumbo a su residencia privada en Mar-A-Lago, Florida.

Al ser cuestionado sobre si los estadounidenses deberían apresurar la compra de automóviles debido al arancel de 25 por ciento que ordenó contra vehículos y autopartes no fabricadas en EU a entrar en vigor el 2 de abril, Trump respondió que no tiene sentido. "No lo creo", dijo, "creo que el país experimentará un auge".

Ayer, el republicano habló también con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en una llamada que calificó de muy "productiva".

Ottawa, por su parte, comunicó que ambos acordaron implementar una nueva relación bilateral en temas comerciales, una vez que pasen las elecciones en territorio canadiense el 28 de abril.

Carney advirtió a Trump que seguirá adelante con los aranceles de represalia si EU impone las tarifas adicionales.