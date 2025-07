CIA confirma destrucción de instalaciones nucleares en Irán

WASHINGTON

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo a los escépticos legisladores de Estados Unidos que los ataques militares estadounidenses destruyeron la única instalación de conversión de metal de Irán y, en el proceso, asestaron un golpe monumental al programa nuclear de Teherán que tardaría años en superar, dijo un funcionario estadounidense el domingo.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para comentar la información delicada, dijo que Ratcliffe expuso la importancia de los ataques a la instalación de conversión de metal durante una audiencia clasificada para los legisladores de Estados Unidos la semana pasada.

Los detalles sobre las sesiones informativas cerradas surgieron mientras el presidente Donald Trump y su gobierno siguen rechazando las dudas de los legisladores demócratas y otros sobre cuánto retrocedió Irán con los ataques antes de que entrara en vigor el alto el fuego con Israel el martes pasado.

"Fue demoledor como nunca se había visto antes", dijo Trump en una entrevista en el programa "Sunday Morning Futures" del canal Fox News. "Y eso significó el fin de sus ambiciones nucleares, al menos por un período de tiempo".

Ratcliffe también dijo a los legisladores que la comunidad de inteligencia estimó que la gran mayoría del uranio enriquecido acumulado por Irán probablemente permanece enterrado bajo los escombros en Isfahan y Fordo, dos de las tres instalaciones nucleares clave atacadas por los bombardeos estadounidenses.

Pero incluso si el uranio permanece intacto, en la práctica la pérdida de su instalación de conversión de metal ha eliminado la capacidad de Teherán para construir una bomba durante años, dijo el funcionario.

Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, dijo el domingo en el programa "Face the Nation" de CBS que los tres recintos iraníes con "capacidades en términos de tratamiento, conversión y enriquecimiento de uranio han sido destruidos en un grado importante".

Sin embargo, agregó, "algo todavía está en pie" y debido a que las capacidades permanecen, "si así lo desean, podrán comenzar a hacerlo de nuevo". Dijo que evaluar el daño completo depende de que Irán permita la entrada de inspectores.

"Francamente, no se puede afirmar que todo ha desaparecido y que no hay nada allí", dijo Grossi.

Desde que apenas habían pasado unas horas de los ataques estadounidenses a tres objetivos clave con bombas antibúnker y misiles Tomahawk, Trump ha insistido en que el programa nuclear de Irán había sido "arrasado".

Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dicho que los complejos nucleares fueron "destruidos". Un informe preliminar emitido por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, mientras tanto, dijo que los ataques causaron daños significativos a los sitios de Fordo, Natanz e Isfahan, pero no destruyeron totalmente las instalaciones.

Como resultado de los ataques israelíes y estadounidenses, Grossi dice que "está claro que ha habido un daño severo, pero no es un daño total". Israel afirma que ha retrasado el programa nuclear de Irán por "muchos años".

La instalación de conversión de metal que Ratcliffe dijo que fue destruida se encontraba en la instalación nuclear de Isfahan. El proceso de transformar gas de uranio enriquecido en metal denso, o metalización, es un paso clave en la construcción del núcleo explosivo de una bomba.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también sugirió en comentarios en la cumbre de la OTAN la semana pasada que probablemente los ataques estadounidenses habían destruido la instalación de conversión de metal.

"No se puede hacer un arma nuclear sin una instalación de conversión", dijo Rubio. "No podemos ni siquiera encontrar dónde está, dónde solía estar en el mapa. No se puede ni siquiera encontrar dónde solía estar porque todo está completamente teñido de negro. Se ha perdido. Está borrada".

El director de la CIA también reiteró a los legisladores durante la sesión informativa en el Congreso que las defensas antiaéreas de Irán quedaron destrozadas durante el asalto de 12 días. Como resultado, cualquier intento de Irán de reconstruir su programa nuclear ahora podría ser fácilmente frustrado por ataques israelíes contra los cuales Irán actualmente tiene poca capacidad de defensa, dijo el funcionario.

La sesión informativa de Ratcliffe a los legisladores sobre los hallazgos de Estados Unidos parecía coincidir con algunas de las estimaciones de daños de batalla de los funcionarios israelíes.

Las autoridades israelíes han determinado que la capacidad de Irán para enriquecer uranio a un nivel de grado armamentístico fue neutralizada por un período prolongado, según un alto funcionario militar israelí que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

El programa nuclear de Teherán también sufrió daños considerables por los ataques que mataron a científicos clave, dañaron la industria de producción de misiles de Irán y golpearon el sistema de defensa aérea de Irán, según la evaluación israelí.

Grossi, y algunos demócratas, señalan que Irán todavía tiene el conocimiento.

"No se puede deshacer el conocimiento que se tiene o las capacidades que se tienen", dijo Grossi, insistiendo en la necesidad de llegar a un acuerdo diplomático sobre el programa nuclear del país.