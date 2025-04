Es imposible un auto 100% 'Made in USA'

La Administración Trump ha implementado nuevos aranceles de 25% para todos los coches no hechos en EU y para ciertas piezas de automóviles, lo que ha generado dudas sobre el grado de fabricación estadounidense de sus vehículos, destacó MarketWatch.

El sitio de noticias financieras perteneciente a Dow Jones indicó que hay una clasificación elaborada por la Escuela de Negocios Kogod de la American University, publicada en diciembre, que incluye el nivel de contenido nacional de cientos de modelos de vehículos.

Los responsables del "Índice de Autos Fabricados en EU" de Kogod han enfatizado que, debido a las miles de piezas que contienen los coches modernos y a la actual interdependencia de la cadena de suministro global, no es posible encontrar un vehículo 100% fabricado en EU.

El Model 3 Performance ocupó el primer puesto en es índice en el 2024, pero incluso ese modelo está lejos de tener un 100% de contenido estadounidense, pues alcanza el 87.5%.

Los datos de los reguladores sobre contenido nacional no diferencian entre las piezas hechas en Canadá y en EU y esto se debe a los términos de la Ley de Etiquetado de Automóviles Estadounidenses de 1992, que exige la divulgación de cuatro datos: dónde se ensambló el vehículo, de dónde proviene el motor, de dónde la transmisión y porcentaje de contenido estadounidense y canadiense.

Frank DuBois, profesor de Kogod, declaró a MarketWatch que se propuso elaborar la lista de la Escuela de Negocios hace años con el objetivo de considerar más factores.

Por lo tanto, dijo, su lista incluye las sedes de las automotrices, dónde se realizan las actividades de investigación y desarrollo, y otras consideraciones.

DuBois ha expresado su escepticismo sobre la adopción de aranceles por parte de Trump y ha advertido que las automotrices no pueden construir repentinamente una planta en EU y encontrar proveedores para ella, especialmente si desconocen si los aranceles se mantendrán a largo plazo.

Sam Fiorani, vicepresidente de Pronóstico Global de Vehículos en AutoForecast Solutions, declaró en una entrevista reciente con MarketWatch que, bajo el T-MEC y el TLCAN, los tres países han estado trabajando juntos como una unidad integral.

"Si no se visualiza a Norteamérica como una unidad, si no se permite que Norteamérica funcione como tal, EU no puede competir a escala global y se convierte en una isla económica", advirtió.

"Necesitamos que las tres naciones sean una potencia global. Esta región se ha desarrollado como una sola máquina, como una sola unidad".