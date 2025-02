Muere hombre que le disparó a joven negro que tocó el timbre

MISSION, Kansas, EE.UU.- Un hombre de 86 años de Missouri falleció apenas días después de declararse culpable de un cargo menor por dispararle a Ralph Yarl, un estudiante negro que por error tocó el timbre de la puerta del individuo, anunciaron fiscales el miércoles.

Andrew Lester, de Kansas City, fue acusado de agresión en primer grado y acción criminal armada en los disparos al entonces adolescente de 16 años, quien sobrevivió y ahora es estudiante de primer año en la universidad Texas A&M. Antes de que su juicio comenzara se declaró culpable el viernes de un cargo menor de agresión en segundo grado, que conlleva hasta siete años de prisión. El anuncio de su sentencia estaba programado para el 7 de marzo.

Cher Congour, vocera de la fiscalía del condado Clay, dijo que el abogado de Lester les informó sobre su muerte.

"Nos hemos enterado del fallecimiento de Andrew Lester y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia en este momento difícil", indicó la fiscalía en un comunicado. "Si bien los procedimientos jurídicos han concluido, reconocemos que el señor Lester sí asumió la responsabilidad de sus acciones al declararse culpable en este caso".

El comunicado no informó la causa de muerte. La policía de Kansas City no respondió de momento a correos electrónicos solicitando comentarios. Sarah Boyd, portavoz de la policía del condado Clay, no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press.

"Ahora, otro niño negro lastimado por prejuicios nunca verá al hombre que le disparó enfrentar todo el peso del sistema de justicia. Si bien Lester finalmente admitió su culpabilidad, lo hizo en el último momento, después de dos años de dilación. Esa demora deja dolida a nuestra familia", declaró la familia de Yarl en un comunicado el miércoles.

El caso conmocionó al país y renovó el debate nacional sobre las políticas de armas y la raza en Estados Unidos.