Trump usa término antisemita en discurso presidencial

WASHINGTON

El presidente estadounidense Donald Trump dijo no saber que el término "shylock" ("usurero") se considera antisemita, tras usarlo en un discurso para describir a prestamistas inescrupulosos.

La mañana del viernes, después de regresar de un evento en Iowa, el mandatario dijo a los periodistas que "nunca lo había escuchado de esa manera" y "nunca había escuchado" que el término se considerara un estereotipo ofensivo sobre los judíos.

Shylock es el nombre del villano prestamista judío de "El mercader de Venecia" de Shakespeare, quien exige a un deudor una libra de su propia carne.

La Liga Antidifamación, que trabaja para combatir el antisemitismo, dijo en un comunicado que el término "evoca un antiguo tropo antisemita sobre los judíos y la avaricia, que es extremadamente ofensivo y peligroso. El uso del término por parte del presidente Trump es muy preocupante e irresponsable".

Cuando era vicepresidente, el demócrata Joe Biden dijo en 2014 que había hecho una "mala elección" de palabras un día después de usar el término en comentarios a un grupo de ayuda legal.

El gobierno de Trump ha convertido la lucha contra el antisemitismo en una prioridad. Su administración dijo que evalúa la actividad antisemita al otorgar beneficios de inmigración, y su disputa con la Universidad de Harvard se ha centrado en las acusaciones de la Casa Blanca de que la escuela ha tolerado el antisemitismo.

Pero el presidente republicano también ha jugado con estereotipos sobre el pueblo judío.

En 2015, dijo a la Coalición Judía Republicana que "ustedes quieren controlar a sus políticos" e insinuó que la audiencia usaba el dinero para ejercer control.

Antes de iniciar su campaña presidencial de 2024, el mandatario recibió críticas generalizadas por cenar en su club de Florida con un nacionalista blanco que niega el Holocausto.

El año pasado, acusó repetidamente de deslealtad a los estadounidenses judíos que se identifican como demócratas debido a las críticas de los líderes de ese partido al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Varios críticos dijeron que perpetuaba un tropo antisemita, según el cual, los judíos tienen lealtades divididas y solo hay una forma correcta de ser judío.

El jueves por la noche, en su discurso en Iowa, Trump usó el término mientras hablaba sobre su emblemática legislación, aprobada por el Congreso ese mismo día.

"Sin impuesto de sucesiones, sin impuesto sobre el patrimonio, sin ir a los bancos y pedir prestado a, en algunos casos, un buen banquero, y en algunos casos, usureros (shylocks) y malas personas", dijo.

Cuando un reportero le preguntó más tarde sobre la asociación antisemita de la palabra y su intención, Trump dijo: "No, nunca lo he escuchado de esa manera. Para mí, un shylock es alguien que presta dinero a altas tasas. Nunca lo he escuchado de esa manera. Tú lo ves diferente a mí. Nunca había escuchado eso".

La Liga Antidifamación dijo que el uso de la palabra por parte de Trump "subraya cómo las mentiras y conspiraciones sobre los judíos siguen profundamente arraigadas en nuestro país. Las palabras de nuestros líderes importan y esperamos más del presidente de Estados Unidos".