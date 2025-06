Temor y deportaciones: Impacto en migrantes en EU

¿Qué significa en estos momentos ser migrante en EU y ser un estadounidense de origen y de aspecto latino?

Cada vez es más difícil. Ser migrante en este 2025 significa vivir con miedo, significa que a pesar de tener documentos o ser residente o ciudadano de EU vives con miedo de que te puedan detener.

Somos cerca de 40 millones de inmigrantes, pero 14 o 15 millones no tienen documentos para vivir legalmente en este país. Y eso es sumamente difícil.

Lo que Donald Trump quiere hacer es deportar a cerca de 14 millones de personas, no puede, es un número imposible, pero lo han reducido a cerca de 1 millón de personas, lo que significa que quieren deportar aproximadamente 3 mil personas por día. Eso es lo que está causando terror en la comunidad latina, en la comunidad migrante.

¿Cómo es tangible este miedo?

El miedo está en todos lados. Está en ir a una tienda y que de pronto a las afueras de la tienda o dentro de la tienda agentes migratorios solo por la manera en que te ves te vayan a deportar. El miedo está en ver a agentes de migración afuera de las escuelas, dentro de los lugares de trabajo y lo peor de todo es que están empezando a presentarse en las cortes.

Cuando alguien quiere legalizar su situación o está en un proceso migratorio, tiene citas migratorias, vas a la corte, el juez decide qué va a pasar contigo o si es un proceso más largo, y eso es todo. Pero ahora van a las cortes, y muchas personas cuya situación migratoria no está definida pueden ser deportados.

Un jardinero me decía que antes salían en cuadrillas de ocho personas. Ahora salen dos, porque los otros seis han decidido dejar el trabajo y buscar uno menos público para que la "migra", como le dicen aquí, no los vaya a buscar.

Jaslyn, de 18 años, estaba graduándose de preparatoria, y dos días antes agentes migratorios fueron al lugar donde trabajaba su papá, un lugar donde se lavaban los autos. Al papá lo detuvieron, es posible que lo vayan a deportar y no pudo estar en la graduación de su hija.

Kari, una muchacha de 23 años, estaba embarazada de casi 9 meses. Los agentes migratorios en la ciudad de Hawthorne, muy cerca de Los Ángeles, fueron a detener a su novio, y Kari dio a luz sola.

Los casos son enormes por todos lados. Chirla (organización defensora de migrantes) calcula que cerca de 300 personas fueron deportadas o detenidas durante 4 días. Ese es el temor que se está viviendo.

El discurso de la Administración Trump es que son criminales...

Criminales e invasores, o sea, todos somos, porque yo soy migrante. Todos somos criminales e invasores y eso es absolutamente falso, pero esa es la narrativa oficial.

Y este discurso de criminalizar al migrante, ¿qué genera en la población estadounidense? ¿Quiénes son los que han salido a protestar en las manifestaciones que iniciaron en LA y se extendieron a cientos de ciudades más?

Eso es lo interesante. Hay muchos inmigrantes que están protestando, pero el fin de semana pasado se realizaron protestas en cientos de de ciudades, y la mayor parte de la gente que vi no era indocumentada. ¿Por qué? Porque no quieren salir. O sea, si no se la van a jugar yendo al trabajo, y no van a enviar a sus hijos a la escuela, si no vienen a las cortes, por supuesto que no quieren ir a una protesta en donde están enfrente de agentes migratorios, donde si los detienen casi seguro los van a deportar. Así que esta fue una señal de una maravillosa solidaridad de millones de estadounidenses que no están dispuestos a que su país, un país basado en la migración, vaya a cambiar.

¿Por qué hay preocupación de un Gobierno autoritario actualmente en EU?

Es el abuso de poder, y es el temor de que EU, una nación que tiene 250 años de democracia, que esa democracia vaya a desaparecer. Trump controla la Casa Blanca, el Partido Republicano controla ambas Cámaras del Congreso, y en la Corte Suprema de Justicia hay por lo menos tres jueces que fueron designados por Trump para ser parte de esta Corte cuya permanencia es indefinida. Es ahí donde radica el temor a un sistema autoritario, y no sólo eso, por supuesto el Presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y tiene control sobre sobre el Ejército. Es ahí donde radica este temor al autoritarismo. Y luego los ataques a profesores, a universidades, a jueces y a periodistas. Entonces, si sumas el control del Congreso (por parte de los republicanos) más los ataques a los principales opositores del Gobierno o a quienes cuestionan y retan a la Casa Blanca, te encuentras en una situación sumamente peligrosa con claras señales de autoritarismo.

Ahora, yo creo que el Gobierno de Trump no es más fuerte que el resto del país. Esto quedó claro durante las marchas del fin de semana. Sin embargo, los ataques a la prensa, a la Constitución, a los jueces están ahí presentes.

Se anticipaba cuando inició esta segunda Administración de Trump que se elevaran los niveles o índices de violencia política, ¿es algo que ya estamos viendo? El fin de semana pasado, una legisladora estatal de Minnesota fue asesinada, y un hombre murió baleado en la protesta en Salt Lake City, Utah.

Yo no me atrevería a ligar estos hechos de violencia directamente con el Gobierno presente. No estamos en esos niveles. Donde sí lo vemos es en la narrativa, en las acusaciones directas, en el ambiente de terror que viven muchas comunidades, particularmente la comunidad latina. Y el peligro es que no haya una contraparte. Yo creo que la Oposición ha estado un poco ausente. Si tú me preguntas quién es el líder de la Oposición en EU, es muy difícil identificarlo. Nos encontramos en un momento en el que tienes un Gobierno muy poderoso, que está atemorizando al resto de la población en muchos sentidos. Pero al mismo tiempo no existe una Oposición efectiva que pueda contrarrestar esa fuerza.

De cara a las elecciones intermedias del próximo año, ¿hay tiempo para que se forme una Oposición mucho más fuerte?

Por ahora el Partido Demócrata es sumamente débil frente al Gobierno de Trump, frente al Partido Republicano. La pregunta es si lo que vimos en estas protestas puede traducirse eventualmente en una fuerza política que le robe al Partido Republicano la Cámara de Representantes o el Senado. Si estas protestas tarde o temprano pueden traducirse o convertirse en poder político y estamos todavía muy lejos a eso. Significa que tenemos tres años increíblemente difíciles.

Mencionaste que te gusta ser optimista, ¿qué te ha causado de manera positiva lo que hemos visto en las protestas? Por ejemplo, el ver la bandera de México.

Me parece maravilloso tener la bandera mexicana, y es que no podemos olvidarnos de una cosa: en el caso de la ciudad de Los Ángeles fue mexicana hasta 1848. Es una ciudad muy mexicana, huele a México. La ciudad de Los Ángeles originalmente era "la señora del pueblo de Los Ángeles Porciúncula". No puede ser un nombre más mexicano, más alejado a esa señal de Hollywood, más alejado de La La Land. Es una ciudad extraordinariamente mexicana y así ves con muchas ciudades estadounidenses, la misma ciudad de San Francisco o o San Diego.

Yo creo mucho en un Estados Unidos inmigrante, diverso, multiétnico, multicultural. Creo mucho en la idea de que la real fuerza de EU está dependiendo de su diversidad, de sus inmigrantes, de esta pluralidad que siempre se ha destacado, y creo que eventualmente eso es lo que se va a destacar y a prevalecer y no lo que estamos viendo actualmente.

En el 2045, todos los grupos en EU, blancos, afroamericanos, latinos, asiáticos, todos vamos a ser minorías. Va a ser una sociedad donde las minorías van a prevalecer. Actualmente cerca del 60 por ciento de la población es blanca o anglosajona. En 2045 van a ser menos de la mitad. EU será un país cada vez más plural, más multiétnico, más más multicultural, más diverso y eso me llena de optimismo.

Lo que estamos viendo con el Gobierno de Trump es una reacción a esa tendencia demográfica en donde ellos -el Gobierno de Trump y sus simpatizantes- están viendo un país que no les gusta, un país que quieren cambiar.

¿Qué debe hacer el Gobierno mexicano en cuanto a las redadas contra los migrantes y las protestas?

Creo que el mensaje tiene que ser muy claro. Primero, no a la violencia de cualquier forma. No hay manera de apoyar la quema de autos, de patrullas, el ataque a los policías, a personas. No hay manera de justificar la violencia y creo que hay que salir con el mensaje de no a la violencia. Es el mismo mensaje de Gandhi, de Nelson Mandela. Hay que estar totalmente en contra de la violencia.

Por otra parte, hay que decir sí a los inmigrantes, sí a la protección de los inmigrantes, sí a darles el mayor apoyo posible en estas manifestaciones pacíficas.