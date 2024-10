Alega falsamente Trump frenar plantas chinas en México

El ex Presidente Donald Trump afirmó el martes sin ninguna base factual que firmas automotrices chinas habrían decidido recientemente no seguir con la construcción de plantas masivas de autos en México tras sus repetidas amenazas de imponerles aranceles de regresar a la Casa Blanca.

En una charla en el Chicago Economic Club, Trump dijo que un conocido suyo al que llamó "John" le habría comentado el domingo que las empresas chinas decidieron no seguir con la construcción más allá de los cimientos tras escuchar sus amenazas de aranceles.

"Me encontré (a John) y le pregunté: '¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?', le dije. '¿Puedo preguntarte cómo van esas plantas que mencionaste, esas plantas gigantes que estás construyendo en México? ¿Cómo van? ¿Las terminaste?'", dijo Trump sin ofrecer el nombre completo de su supuesto amigo constructor.

Desde al menos 2023, Trump ha repetido la falsa idea de que empresas automotrices chinas construyen en México las fábricas de autos más grandes del mundo, pero hasta el momento no existen registros de que alguna compañía china de autos haya iniciado operaciones de tal magnitud.

Durante meses, Trump ha repetido la falsa idea de la construcción de plantas masivas de automóviles chinos en México sin tener ninguna base factual e incluso fue parte de su discurso principal durante la Convención Nacional del Partido Republicano en Milwaukee, donde juró como candidato presidencial.

"'Señor (Trump), ellos abandonaron el proyecto cuando supieron que usted se postulaba (para Presidente). Abandonaron el proyecto (de las plantas masivas) cuando vieron que usted iba a ganar (la Presidencia de EU) y al ver que le estaba yendo bien a usted", dijo Trump citando a su amigo que se desconoce exista.

"Por casualidad me topé con este tipo (John). Me vio y me dijo 'Señor, (los chinos) han abandonado (la obra). Ya habían por cierto construido los cimientos y estaban con todo. Las iban a hacer.

"Yo les estuve diciendo públicamente (a los chinos) que no venderían ni un solo automóvil a Estados Unidos. Les dije que si yo gobernara este país, si yo fuera Presidente de este país, impondría un arancel del 100, 200, 2 mil por ciento. No venderían ni un solo auto (chino) a Estados Unidos".

A pesar de que algunas compañías automotrices chinas han dicho considerar establecerse en México, -incluyendo firmas como Chirey Motor, MG Motor y BYD- hasta el momento la única presencia china en el País es relativamente modesta con la planta de la automotriz JAC en Hidalgo que data de 2017 y que funciona en alianza con el empresario mexicano Carlos Slim.

Según los datos más recientes, la producción de JAC en México en 2023 fue de apenas 22 mil 519 vehículos, una cantidad muy modesta que además se destina para el mercado local; el tamaño no se compara con las 722 mil 631 unidades que el estadounidense General Motors produjo en México en 2023.

También paré a John Deere, dice Trump

La racha de mentiras de Trump no terminó ahí, pues arguyó que la multinacional estadounidense de tractores y equipos para agricultura, John Deere, también había decidido no trasladar puestos de trabajo a México gracias a sus amenazas.

"John Deere es una gran empresa. Hace un año anunciaron que iban a construir grandes plantas fuera de Estados Unidos... Las iban construir en México", dijo Trump sin que el dato fuera enteramente cierto.

"Ayer anunciaron que probablemente no las construirán. Está bien. Yo me aseguré de mantener los puestos de aquí y los mantendré. John Deere se quedará aquí", agregó, sin presentar algún dato comprobable sobre que sus amenazas arancelarias hayan detenido cualquier desplazo de empleos a México.

Presente en México desde 1959, cuando abrió su primera planta en San Pedro Garza García, Nuevo León, la compañía John Deere -cuya sede corporativa está en Moline, Illinois- tiene plantas en Coahuila (Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón) además de tener un carril exclusivo de exportación a Texas en el Puente Colombia.