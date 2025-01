Temen demostración de fuerza de Trump: Caen hasta... ¡estadounidenses!

NEWARK, Nueva Jersey.- Menos de una semana después de haber iniciado su presidencia, el gobierno de Donald Trump pregonó el viernes sus labores de deportación y publicó nuevas reglas que facilitan la expulsión de personas de Estados Unidos, parte de una serie de acciones para cumplir con las promesas de campaña de combatir la inmigración ilegal.

En medio de la más reciente demostración de fuerza de las autoridades, olas de preocupación resonaron en partes del país, y funcionarios en Newark, Nueva Jersey, criticaron lo que dijeron son arrestos ilegales por parte de agentes de inmigración.

El gobierno de Trump se refirió a aviones militares estadounidenses que transportaban migrantes y aterrizaron en Centroamérica, dicendo que es el inicio de las deportaciones, y anunció que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó 538 arrestos tan sólo el jueves, también envió soldados e infantes de Marina estadounidenses a la frontera con México y suspendió normas de larga data que restringían aplicar las leyes de inmigración cerca de escuelas e iglesias.

Muchas de las acciones de ICE no fueron inusuales. Hubo vuelos de deportación similares en el gobierno del presidente Joe Biden, aunque no con aviones militares. El ICE promedió 311 arrestos diarios en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre. Biden también envió soldados en activo a la frontera en 2023, y varios gobiernos han mandado efectivos de la Guardia Nacional para que apoyen a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, rumores de arrestos y reportes de noticias o publicaciones en redes sociales sobre la presencia de agentes desataron temores en comunidades de todo el país. Algunos grupos defensores de los derechos humanos desarrollaron planes para proteger a los inmigrantes en caso de que haya arrestos en escuelas o lugares de trabajo.

Funcionarios de Newark dicen que el ICE fue demasiado lejos

El alcalde Ras Baraka indicó que agentes del ICE se presentaron en un negocio el jueves para lo que él llamó una redada sin orden judicial y detuvieron a tres "residentes indocumentados", así como a algunos ciudadanos estadounidenses. Dijo que una persona fue interrogada incluso después de mostrar una identificación militar.

"Cuando recibí esta información me horroricé, me molesté, me enojé de que esto sucediera aquí, en este estado, en este país", manifestó en conferencia de prensa Baraka, un demócrata que desea que su partido lo nomine para gobernador. "Vamos a luchar por todos nuestros residentes en esta ciudad, sin importar cómo nos veamos con eso".

El ICE confirmó que había realizado una "operación policial dirigida" en un negocio de Newark, y que algunas de las personas que los agentes encontraron eran ciudadanos estadounidenses a los que se les pidió su identificación. El ICE dijo que no podía comentar más porque la investigación está en curso.

Aunque Trump ha prometido ejecutar una campaña de deportaciones masivas, su zar fronterizo de la Casa Blanca ha dicho repetidas veces que en un principio serán operaciones dirigidas a personas específicas que han cometido delitos.

Un empleado de una tienda Ocean Seafood Depot trabaja detrás del mostrador.

EL USO DE INTELIGENCIA

Amy Torres, directora ejecutiva de la coalición activista New Jersey Alliance for Immigrant Justice, refutó que lo ocurrido el jueves fuera un enfoque dirigido, diciendo que ese tipo de lenguaje deja entrever "algún uso profundo de datos de inteligencia y una investigación previa". Indicó que su organización recibió una llamada cuando el ICE arribó.

"Si esta es una operación tan estéril y dirigida, ¿por qué se interrogó a un ciudadano estadounidense?", cuestionó Torres.

Ella y otros funcionarios se negaron a identificar el negocio, pero el dueño de Ocean Seafood Depot habló con los reporteros, diciendo que el gobierno debería ir tras "las personas malas, no las personas que trabajan".