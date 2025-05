Reportan daños en una clínica de fertilidad en Palm Springs: Explosión de auto en California

CALIFORNIA.- Autoridades de California señalan que la policía y los bomberos ya responden a una explosión que provocó daños en una clínica de fertilidad en la elegante ciudad de Palm Springs.

El hecho se investiga como una posible explosión de un auto, dijeron dos agentes del orden público que fueron informados sobre el tema, pero insistieron en mantenerse en el anonimato para revelar información preliminar de una investigación en curso. Se cree que al menos una persona falleció, dijo uno de los agentes. Las autoridades no han revelado el motivo de la explosión.

La ciudad de Palm Springs informó el sábado en redes sociales que la explosión ocurrió a las 11 de la mañana, hora local, y pedía a los residentes que evitaran el área alrededor de North Indian Canyon Drive, cerca de East Tachevah Drive. Investigadores del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están en camino al lugar para evaluar lo sucedido.

El doctor Maher Abdallah, que dirige la clínica de fertilidad American Reproductive Centers, donde ocurrió la explosión, dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que todo su personal estaba a salvo y había sido contabilizado.

La explosión dañó el espacio de oficinas de la clínica, donde se realizan consultas con pacientes, pero dejó intacto el laboratorio de fertilización in vitro y todos los embriones almacenados en él. "Realmente no tengo idea de lo que pasó", dijo Abdallah. "Gracias a Dios, hoy resultó ser un día en el que no tenemos pacientes". Nima Tabrizi, de 37 años, residente en Santa Mónica, dijo que estaba en un dispensario de cannabis cercano cuando sintió una enorme explosión.

"El edificio se sacudió, salimos y había una enorme nube de humo", declaró. "Una gran explosión. Se sintió como si hubiera estallado una bomba... Nos acercamos a la escena y vimos restos humanos".

Añadió que no le pareció que la explosión proviniera de un auto.

Palm Springs es una elegante comunidad en el desierto, a unas dos horas en auto al este de Los Ángeles, conocida por sus resorts de lujo y por los residentes famosos que la habitan.