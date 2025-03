Tiene el Starship una caída descontrolada

Casi dos meses después de que una explosión dejó caer escombros en llamas sobre Turcas y Caicos, SpaceX lanzó el jueves otro enorme cohete Starship, pero perdió contacto minutos después del vuelo de prueba mientras la nave espacial se desintegraba en una caída descontrolada.

Esta vez, se pudieron ver los restos de la más reciente explosión surcando los cielos sobre Florida. De momento se desconoce si se activó el sistema de autodestrucción de la nave espacial para hacerla estallar. Video y foto, SpaceX

RIP Starship Flight 8, just caught it exploding after a few engines cut off and it losing attitude control, viewed from Titusville, FL pic.twitter.com/VBBtApjsd7