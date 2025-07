Casa es arrastrada por inundaciones repentinas

SANTA FE, Nuevo México.- Varias personas quedaron atrapadas en sus hogares y automóviles el martes en un pueblo montañoso del sur de Nuevo México, luego de que las lluvias monzónicas provocaran inundaciones que, incluso, arrastraron una casa entera río abajo.

Los equipos de emergencia llevaron a cabo, al menos, 85 rescates en aguas rápidas en el área de Ruidoso, incluidas personas que estaban atrapadas en sus hogares y automóviles, dijo Danielle Silva, del Departamento de Seguridad Interior y Manejo de Emergencias de Nuevo México.

No se reportaron heridos ni muertes por el momento, pero Silva dijo que el alcance de la destrucción no se conocería hasta que el agua retrocediera.

Las autoridades instaron a los residentes a buscar terrenos más altos por la tarde, ya que las aguas del río Ruidoso subieron casi 2,7 metros (19 pies) en cuestión de minutos en medio de fuertes lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de inundación en el área, la cual quedó despojada de vegetación por recientes incendios forestales.

Un indicador de inundación del Servicio Meteorológico y una cámara de video complementaria mostraron las aguas turbulentas del río Ruidoso desbordándose hacia el bosque circundante. Las calles y puentes fueron cerrados.

Kaitlyn Carpenter, una artista en Ruidoso, estaba conduciendo su motocicleta por la ciudad el martes por la tarde, cuando la tormenta comenzó a intensificarse y buscó refugio en Downshift Brewing Company junto al río, con unas 50 personas más. Comenzó a filmar escombros que bajaban por el río Ruidoso cuando vio una casa flotando con una puerta turquesa que le pareció conocida. Pertenecía a la familia de una de sus mejores amigas.

La familia de su amiga no estaba en la casa y está a salvo, señaló. "He estado en esa casa y tengo recuerdos en esa casa, así que verla bajar por el río fue bastante desgarrador", comentó Carpenter. "Simplemente no podía creerlo".

Dos equipos de rescate de la Guardia Nacional y varios equipos locales ya estaban en el área cuando comenzó la inundación, dijo Silva, y se esperaban más equipos de la Guardia Nacional.

El área ha sido especialmente vulnerable a las inundaciones desde el verano de 2024, cuando los incendios South Fork y Salt arrasaron un bosque y destruyeron unas 1.400 casas y otras estructuras. Los residentes se vieron obligados a huir de un muro de llamas, sólo para enfrentar intensas inundaciones más tarde ese verano.

"Sabemos que los niveles de agua parecían ser más altos que el verano pasado", dijo Silva. "Es una cantidad significativa de agua fluyendo por todas partes, hay algo de ella en áreas nuevas que no se inundaron el año pasado".