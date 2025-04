Detiene FBI a la jueza de Milwaukee

MILWAUKEE, Wisconsin.- El FBI arrestó el viernes a una jueza de Milwaukee, acusada de ayudar a un hombre a evadir a las autoridades de inmigración, lo que representa una escalada en el enfrentamiento entre el gobierno del presidente Donald Trump y las autoridades locales sobre las medidas del mandatario republicano contra la inmigración.

La jueza de la Corte de Circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, está acusada de conducir al hombre y a su abogado afuera de su sala de audiencias a través de la puerta del jurado, la semana pasada, tras enterarse de que las autoridades de inmigración pretendían arrestarlo. El hombre fue detenido afuera del tribunal después de que los agentes lo persiguieran a pie.

El gobierno de Trump ha acusado a funcionarios estatales y locales de interferir con sus prioridades en materia de inmigración. El arresto también se produce en medio de una creciente batalla entre el Ejecutivo y el Poder Judicial federal sobre los decretos en materia de deportaciones y otros asuntos.

Dugan fue detenida por el FBI el viernes por la mañana en los terrenos del tribunal, según el portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos Brady McCarron. Más tarde compareció brevemente en un tribunal federal en Milwaukee antes de ser liberada. La impartidora de justicia enfrenta cargos de “ocultar a un individuo para evitar su descubrimiento y arresto” y de obstruir o impedir un procedimiento.

“La jueza Dugan lamenta profundamente y protesta por su arresto. No se hizo por el bien de la seguridad pública”, dijo su abogado, Craig Mastantuono, durante la audiencia. Se negó a comentar a un reportero de The Associated Press tras la comparecencia en el tribunal de Dugan.

En una declaración sobre el arresto, el gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, acusó al gobierno de Trump de usar repetidamente “una peligrosa retórica para atacar e intentar socavar a nuestro poder judicial en todos los niveles”.

“Seguiré confiando en nuestro sistema de justicia mientras esta situación se dirime en el tribunal de justicia”, expresó.

Los documentos judiciales indican que Dugan fue alertada de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el tribunal por su secretaria, a quien un abogado le dijo que, al parecer, estaban en el pasillo.

En la declaración jurada del FBI se describe a Dugan como “visiblemente enojada” por la llegada de los agentes de inmigración al tribunal y se menciona que calificó la situación de “absurda” antes de dejar el estrado y retirarse a su despacho. Se indica que ella y otro juez se acercaron más tarde a los agentes dentro del tribunal, con lo que los testigos describieron como un “comportamiento confrontativo y furioso”.

Después de una discusión con los agentes sobre la orden de arresto para el hombre, Eduardo Flores Ruiz, exigió que el equipo de agentes hablara con el presidente de la corte y los condujo fuera de la sala de audiencias, según la declaración jurada.