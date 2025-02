Aprueban fármacos para tratar obesidad

La mayoría de los adultos en Estados Unidos consideran positivo que las personas mayores de edad utilicen medicamentos para perder peso, como Ozempic, Wegovy y otras marcas, si luchan contra la obesidad o tienen una condición de salud relacionada con el peso, pero no apoyan ampliamente que los adolescentes con obesidad usen estos fármacos, según una nueva encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

En relación con los jóvenes de 12 a 18 años que padecen obesidad, los estadounidenses están divididos: aproximadamente un tercio dice que el uso de medicamentos para perder peso en este contexto es "muy" o "algo" positivo, mientras que una proporción similar dice que es negativo y alrededor de 3 de cada 10 dicen que no es ni bueno ni malo.

En el caso de los adultos, alrededor de la mitad piensa que es algo bueno, y aproximadamente 2 de cada 10 piensan que es malo.

Los populares medicamentos para perder peso, conocidos como agonistas del receptor GLP-1, que originalmente se destinaban a tratar la diabetes, se volvieron más conocidos en 2021, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos los aprobara para ayudar en la pérdida de peso. Ahora, están por todas partes: celebridades, anuncios de televisión, redes sociales, medios de comunicación, tu vecino.

Los médicos e investigadores afirman que los medicamentos inyectables son herramientas efectivas para tratar la obesidad. La Asociación Médica Estadounidense ha instado a las compañías de seguros de salud a cubrir los medicamentos, y la Academia Estadounidense de Pediatría ha dicho que los médicos deberían considerar la posibilidad de administrar esos medicamentos a niños de 12 años en adelante que luchan contra la obesidad.

Los resultados de la encuesta de AP-NORC indican que, aun cuando los médicos promueven el uso de esos medicamentos, algunos estadounidenses siguen teniendo preocupaciones sobre los fármacos para perder peso, particularmente en adolescentes y personas que no sufren obesidad.

Uso de medicamentos para la obesidad

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), más de 100 millones de adultos en Estados Unidos padecen obesidad, definida como un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más, y más de 22 millones de adultos sufren obesidad severa, con un IMC de 40 o más.

La obesidad se clasifica como una enfermedad crónica que requiere atención médica, porque puede derivarse de factores genéticos, ambientales y socioeconómicos. Los pacientes que usan los medicamentos como ayuda para perder peso pueden enfrentar críticas debido a que, de alguna manera, están "haciendo trampa", dijo la doctora Cate Varney, quien trata a pacientes con obesidad en UVA Health en Charlottesville, Virginia.