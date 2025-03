Empleada federal da voz a burócratas opuestos al DOGE

NUEVA YORK.- Para el multimillonario Elon Musk y su equipo para la reducción de costos en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), Karen Ortiz puede ser sólo una de los muchos burócratas sin rostro. Pero para algunos de sus colegas, ella da voz a quienes sienten que no pueden decir lo que piensan.

Ortiz es jueza administrativa en la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), la agencia federal a cargo de hacer cumplir las leyes antidiscriminación estadounidenses en los lugares de trabajo que ha experimentado cambios tumultuosos desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

Al igual que millones de otros empleados federales, Ortiz abrió un correo electrónico de mal agüero el 28 de enero titulado "Bifurcación en el camino", el cual les daba la opción de renunciar a sus puestos como parte de las medidas de reducción de costos del gobierno por órdenes de Trump y llevadas a cabo por el DOGE dirigido por Musk —un funcionario no electo.

Su alarma aumentó cuando su supervisor ordenó a los jueces administrativos en su oficina del distrito de Nueva York que suspendieran todos sus casos actuales con relación a la comunidad LGBTQ+ y los enviaran a Washington para una revisión adicional con el fin de cumplir con la orden ejecutiva de Trump que declaraba que el gobierno reconocerá solo dos sexos "inmutables" —masculino y femenino.

Ortiz denunció la falta de acción de la gerencia en respuesta a la directiva, que dijo que era contraria a la misión de la EEOC, y exhortó a unos 185 colegas a "resistirse" a cumplir con "mandatos ilegales" en un correo electrónico. Pero ese correo electrónico fue eliminado "misteriosamente", reportó.

Al día siguiente, después de otra actualización frustrante de la "bifurcación en el camino", Ortiz decidió ir a lo grande y envió un correo electrónico directamente a Andrea Lucas, presidenta interina de la EEOC, con copia a más de 1.000 colegas con el asunto

"Una cuchara es mejor que un tenedor" —para seguir el juego de palabras en inglés en el que "fork" puede ser tanto "bifurcación" como "tenedor"—. En él, Ortiz cuestionaba la idoneidad de Lucas para desempeñarse como presidenta interina, "y mucho menos tener una licencia para ejercer la abogacía".

"Sé que corro un gran riesgo personal al enviar este mensaje. Pero a fin de cuentas mis acciones se alinean con lo que la EEOC estaba obligada a hacer según la ley", escribió Ortiz. "No comprometeré mi ética y mi deber de hacer cumplir la ley. No me acobardaré ante el acoso y la intimidación".

Ortiz es sólo una persona, pero su correo electrónico representa un rechazo mayor a los cambios radicales del gobierno de Trump a las agencias federales en medio de un entorno de confusión, ira y caos. También es la manera de Ortiz de tomar una posición contra el liderazgo de una agencia de derechos civiles que el mes pasado decidió desestimar siete de sus propios casos en los que representaba a trabajadores transgénero, lo que marca un cambio importante con respecto a su interpretación previa de la ley.

Inmediatamente después de enviar su correo electrónico masivo, Ortiz dijo que recibió algunas respuestas de apoyo de sus colegas —y una que la calificaba de poco profesional.