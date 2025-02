Agencias como FBI y pentágono: Ordenan a empleados ignorar orden de Musk

NUEVA YORK, NY.- Agencias clave de Estados Unidos, incluidos el FBI, el Departamento de Estado y el Pentágono, han dado instrucciones a sus empleados para que no cumplan con la exigencia del jefe de reducción de costos, Elon Musk, de que los trabajadores federales expliquen lo que lograron la semana pasada, de lo contrario, podrían perder su empleo.

Esa resistencia ha intensificado una sensación generalizada de caos y confusión, al tiempo que ha puesto de relieve una posible lucha de poder entre los aliados del presidente Donald Trump, que está afectando a los empleados federales de todo el país.

El equipo de Musk envió un correo electrónico a miles de burócratas federales el sábado, dándoles aproximadamente 48 horas para informar cinco cosas específicas que logrado la semana pasada. En un mensaje separado en la red social X, Musk dijo que cualquier empleado que no respondiera antes de la fecha límite — establecida en el correo electrónico como las 11:59 p.m. EST del lunes— equivaldría a una renuncia.

Los demócratas e incluso algunos republicanos han criticado la inusual directiva de Musk, que se produjo pocas horas después de que Trump lo alentó en las redes sociales a "ser más agresivo" en la reducción del tamaño del gobierno a través de su recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). El día anterior, Musk celebró su nueva posición agitando una motosierra gigante durante una aparición en una conferencia conservadora.

El senador John Curtin, republicano por Utah, fue uno de los miembros del partido de Trump que estaban preocupados. Utah tiene 33.000 empleados federales.

"Si pudiera decirle una cosa a Elon Musk, es como, por favor, pon una dosis de compasión en esto", dijo Curtis. "Son personas reales. Son vidas reales. Se trata de hipotecas... Es una narrativa falsa decir que tenemos que recortar y que hay que ser cruel para hacerlo también".

El legislador Mike Lawler, republicano por Nueva York, también cuestionó la base legal que tendría la administración Trump para despedir a decenas de miles de trabajadores por negarse a atender la última demanda de Musk.

Los sindicatos han amenazado con demandas, mientras que varios líderes de agencias, incluidos los designados por Trump, alentaron a sus trabajadores a no cooperar.

El recién confirmado director del FBI, Kash Patel, un abierto aliado de Trump, instruyó a los empleados de la oficina a ignorar la solicitud de Musk, al menos por ahora.

"El FBI, a través de la Oficina del Director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión, y llevará a cabo revisiones de acuerdo con los procedimientos del FBI", escribió Patel en un correo electrónico confirmado por The Associated Press. "Cuando y si se requiere más información, coordinaremos las respuestas. Por ahora, por favor, detengan cualquier respuesta".

Ed Martin, el fiscal federal interino para el Distrito de Columbia, nominado de Trump para el cargo, envió a su personal un mensaje el domingo que puede causar más confusión. Martin señaló que él mismo respondió a la solicitud de los logros de la semana pasada.

"Permítanme aclarar: cumpliremos con esta solicitud de la OPM, ya sea respondiendo o decidiendo no responder", escribió Martin en el correo electrónico obtenido por la AP, refiriéndose a la Oficina de Administración de Personal (OPM).

Funcionarios de los Departamentos de Estado y de Defensa, ambos dirigidos por nominados de Trump, fueron más directos.

Tibor Nagy, subsecretario interino de administración, dijo a los empleados en un correo electrónico que el liderazgo del Departamento de Estado respondería en nombre de los trabajadores.

"Ningún empleado está obligado a informar sobre sus actividades fuera de la cadena de mando de su departamento", escribió Nagy, según un correo electrónico obtenido por la AP.

El liderazgo del Pentágono también instruyó a los empleados a "pausar" cualquier respuesta al equipo de Musk.

"El Departamento de Defensa es responsable de revisar el desempeño de su personal y llevará a cabo cualquier revisión de acuerdo con sus propios procedimientos", según un correo electrónico de Jules Hurst, subsecretario de personal y preparación. "Cuando y si es necesario, el Departamento coordinará las respuestas...".

Hasta el momento no hay una cifra oficial disponible sobre el total de despidos o despidos, pero la AP ha contabilizado cientos de miles de trabajadores que se están viendo afectados. Muchos trabajan fuera de Washington, y los recortes incluyen miles en los departamentos de Asuntos de Veteranos, Defensa, Salud y Servicios Humanos, en el servicio hacendario IRS y el Servicio de Parques Nacionales, entre otros.

Musk calificó el domingo su última solicitud como "una prueba de pulso muy básica".

Donald Trump no parece inmutarse

