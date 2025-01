A partir de 1 de enero: Eliminan la inspección de seguridad vehicular

Por: Edelia Hernández

Enero 01, 2025 -

EDINBURG, Texas.- A partir del miércoles 1 de enero de 2025, el Programa de Inspección de Seguridad de Vehículos de Texas eliminará la mayoría de las inspecciones de seguridad de vehículos.

Todos los vehículos no comerciales ya no necesitarán una inspección de seguridad del vehículo antes de ser registrados en Texas.

Algunas cosas para tener en cuenta:

Todos los vehículos no comerciales en el estado estarán sujetos a una tarifa de reemplazo del programa de inspección de $7.50. Esta tarifa se agregará a su total cuando registre su vehículo en el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas.

Un número selecto de condados seguirán exigiendo pruebas de emisiones, que los conductores deberán completar antes de registrar su vehículo.

Sin embargo, algunos condados en las principales zonas metropolitanas, incluidos El Paso, Houston, Dallas-Fort Worth y Austin, continuarán exigiendo pruebas de emisiones del motor para combatir la contaminación ambiental.

Aunque las inspecciones de seguridad desaparecen, los texanos seguirán pagando los $7.50 que antes se cobraban por este servicio, ahora como parte del costo de registro vehicular. Esto significa que, al inicio del año, los residentes no verán una disminución en el desembolso total relacionado con sus registros.

Las pruebas de emisiones serán obligatorias en condados como Harris, Fort Bend, Galveston, Montgomery, Brazoria, Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Parker, Rockwall, Tarrant, Travis, Williamson y El Paso. Bexar County, que incluye San Antonio, implementará este requisito a partir de 2026.

Por su parte, los vehículos comerciales en todo el estado deberán continuar con las inspecciones de seguridad independientemente del condado donde estén registrados.

Los cambios, se dijo, se deben al Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3297, aprobado por la 88.ª Legislatura y promulgado por el gobernador Greg Abbott en 2023, aboliendo así el Programa de Inspección de Seguridad de Vehículos para vehículos no comerciales.

"A partir del día de Año Nuevo, los vehículos no comerciales ya no necesitarán una inspección de seguridad del vehículo antes de la matriculación. Todos los vehículos no comerciales en el estado seguirán estando sujetos a una tarifa de reemplazo del programa de inspección de $7.50", señala un comunicado de prensa emitido por DPS.

No obstante, establece que la tarifa de reemplazo del programa de inspección se pagará al momento de registrar su vehículo en el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, es decir, se elimina la inspección pero se pagará la tarifa.

El DPS indicó que si bien se eliminarán las inspecciones de seguridad integrales de los vehículos no comerciales, los texanos cuyos vehículos estén registrados en condados de emisiones aún deberán realizar pruebas de emisiones. El precio de las pruebas de emisiones varía según el vehículo y el condado.