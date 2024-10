Indígenas son bloques electorales decisivos para Kamala y Trump

RED SPRINGS, Carolina del Norte.- Las comunidades indígenas de Estados Unidos son bloques electorales decisivos en estados clave desde 2020 y, como la contienda de 2024 sigue obstinadamente reñida, ambas campañas han intentado movilizar a los votantes nativos de cara a las elecciones de noviembre.

Pero cuando se trata de enviar mensajes, las dos campañas no podrían ser más diferentes, de acuerdo con muchos votantes indígenas. Ha pasado un siglo desde que los nativos estadounidenses recibieron el derecho al voto, con la aprobación de la Ley Snyder, en 1924, y la campaña que logre quedarse con su poder en estas elecciones podría ganar en algunos de los condados más disputados del país.

En estados sin tendencia política definida como Arizona, Carolina del Norte, Michigan y Nevada, los candidatos —sobre todo la vicepresidenta Kamala Harris— se han dirigido a los nativos estadounidenses con anuncios en el radio y eventos en tierras tribales con oradores como Bill Clinton y Donald Trump Jr.

Los indígenas estadounidenses suelen inclinarse por los demócratas, pero es más probable que voten por los republicanos que los latinos o afroamericanos, dijo Gabriel R. Sanchez, un académico del Brookings Institution. Agregó que son uno de los grupos demográficos electorales más jóvenes y menos partidistas en el país, a menudo motivado por temas que impactan directamente sus comunidades, como el derecho a la propiedad y protecciones medioambientales.

En 2020, el gobierno del presidente Joe Biden hizo campaña en varias naciones originarias en estados decisivos como Wisconsin y Arizona, y los distritos electorales en tierras tribales ayudaron a inclinar ligeramente las elecciones a favor de los demócratas. "Arizona fue un ejemplo claro de cómo podría ser si se hacen esas inversiones por adelantado", señaló Sanchez.

Como parte de una campaña publicitaria de 370 millones de dólares este mes, incluso en varias reservas, Harris dijo que Estados Unidos debe respetar los derechos de los tratados y mantener la soberanía tribal. Crystal Echo Hawe, directora ejecutiva de Illuminative, un organismo no lucrativo que trabaja para aumentar la visibilidad de los indígenas estadounidenses, dijo que dichos compromisos, junto con las protecciones económicas y ambientales, son los principales problemas que los nativos han identificado en los sondeos de Illuminative.

Echo Hawk señaló que dichas inversiones podrían compensar de nuevo a los demócratas. "No he visto mensajes dirigidos similares y alcance de la campaña de Trump", comentó. Harris también está en la postura de heredar parte de la buena voluntad de los gobiernos de Barack Obama y Biden, agregó.

Obama aumentó las consultas con las tribus en temas como protección de la tierra y justicia penal, y Biden designó más de 80 indígenas estadounidenses en altos puestos administrativos.

"En el minuto en que se dio el anuncio de que Harris sería parte de la contienda, personas se organizaron durante la noche", dijo Echo Hawk. Y Trump, comentó, tendrá que lidiar con la reducción del 85% del Monumento Nacional Bear Ears y la reactivación del oleoducto Keystone XL, ambos impopulares entre los pueblos originarios", agregó.

El viernes, Biden se disculpó formalmente por el sistema gubernamental de internados para nativos y su legado de abuso y destrucción cultural. Aunque se consideró que la disculpa llegó muy tarde, fue elogiada por los líderes tribales. El sábado, el candidato a la vicepresidencia y gobernador de Minnesota, Tim Walz, hará campaña en la nación Navajo.

La campaña de Trump no ha difundido anuncios dirigidos a los indígenas, pero el senador federal Markwayne Mullin, un republicano de Oklahoma y ciudadano de la nación Cherokee, ha hecho campaña para el expresidente en las comunidades indígenas en Carolina del Norte, un estado políticamente oscilante que se decidió por menos de un punto en 2020.

En una fresca tarde hace unas semanas, Mullin estaba junto a Donald Trump Jr. y la exrepresentante de Hawaii Tulsi Gabbard, antes una demócrata que recientemente anunció que se uniría al Partido Repubilcano, en un pequeño escenario frente a varias pacas de paja para recibir preguntas de las aproximadamente doscientas personas reunidas. Hablaron sobre temas que iban desde la economía hasta la autodeterminación tribal.

El evento se llevó a cabo en una pequeña granja en Red Springs, Carolina del Norte, parte de las tierras tradicionales de los antepasados de Mullin y actual hogar de la tribu Lumbee, una comunidad originaria reconocida por el estado con unos 55.000 miembros.

Varios pueblos tribales se han opuesto al reconocimiento federal de Lumbee, incluida la banda oriental de indígenas cherokee y la misma tribu de Mullin, el pueblo cherokee en Oklahoma. La presión de Lumbee para que sea reconocida federalmente se ha convertido en un punto crítico para ambas campañas y un tema inusual en el que ambos partidos coinciden. El mes pasado, Trump dijo que aprobaría una ley que reconociera federalmente a Lumbee. Harris llamó al presidente tribal de Lumbee la semana pasada para discutir la ley.

"Cuando se trata de los lumbees, esta es una injusticia que debe solucionarse", dijo Mullin a los reunidos. "Es totalmente absurdo. Debe hacerse. Me dio mucho orgullo escuchar al presidente Trump decir que aprobaría".

Pero al poco tiempo Mullin mencionó una de las muchas áreas en donde los dos candidatos difieren: la política energética. Enfatizando el hecho de que un segundo periodo para Trump significaría una mejor economía y costos energéticos más bajos, Mullin expuso la política de Trump con un término reconocible que fue coreado por los reunidos: "Drill, baby, drill" ("Perfora, baby, perfora").

Tanto los gobiernos de Trump como Biden han presionado más que nunca para que aumente la producción de petróleo y gas, incluidos proyectos de energía extractiva a los que se oponen los pueblos indígenas. Sin embargo, los líderes nativos han expresado temores de que es más probable que Trump erosione aún más las protecciones de las tierras tribales.

Mullin sugirió que si las naciones tribales son verdaderamente soberanas, deberían poder llevar a cabo la extracción de energía sin la carga de la intervención federal. Dijo que al igual que la lucha de los Lumbee por el reconocimiento federal, los derechos de las tribus a gobernar sus propias tierras son víctimas de la burocracia federal.

"¿Por qué las tierras tribales son tratadas como tierras públicas?", preguntó Mullin, cuestionando por qué el gobierno federal debería tener alguna supervisión sobre los pueblos originarios que atraen recursos naturales en sus propias tierras. "Hay recursos naturales que se extraen de la tierra justo al otro lado de la valla de las reservas. Hay propietarios de tierras privadas que son extremadamente ricos y hay gente que literalmente se está muriendo de hambre dentro de las reservas", dijo, comparando a algunos con países del tercer mundo.

Ese mensaje resonó en Robert Chavis Jr., un profesor de educación física y veterano del ejército que estuvo en el mitin y votará por Trump. Chavis, un lumbee, dijo que las naciones tribales no son solo gobiernos, son empresas, y Estados Unidos no es diferente. "Siento que no se necesita un político ahí. Necesitamos un empresario que maneje el país como debe ser".

Pero otros votantes de Lumbee no están tan convencidos. En su galería de arte a unos kilómetros de distancia en Pembroke, Janice Locklear dijo que Trump prometió que reconocería al Lumbee a nivel federal la última vez que estuvo en el cargo, y que no tenía razones para creer que podría lograrlo esta vez.

Locklear dijo que, como mujer de color, confía en que Harris tendrá una comprensión más profunda de los desafíos únicos que enfrentan los nativos en Estados Unidos. "Estoy seguro de que ella ha tenido que enfrentar los mismos problemas que nosotros enfrentamos", dijo Locklear. "Discriminación, estoy segura de que ella la ha enfrentado".

La candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, durante un discurso en la reservación Comunidad Indígena Gila River, en Chandler, Arizona.