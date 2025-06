Bombardea EU a Irán

Washington, EU.- Estados Unidos ha bombardeado tres bases nucleares iraníes la noche de este sábado, según ha informado el propio presidente Donald Trump.

En un discurso a la nación desde la Casa Blanca, Donald Trump ha calificado la acción de "Espectacular éxito militar". Las instalaciones atacadas, ha subrayado, "Han quedado completa y totalmente volatilizadas".

Las bases atacadas son las de Fordo, donde los expertos calculan que se encuentra el grueso del programa nuclear iraní; Natan e Isfahan, donde se cree que Teherán almacena sus misiles balísticos de mayor alcance. Si las palabras de Trump se demuestran ciertas, el programa nuclear y de armamento de Teherán puede haber sufrido un retroceso de años.

"Irán, el matón de Medio Oriente, debe aceptar la paz. Si no, futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles", ha advertido el Presidente en su intervención, flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el vicepresidente J.D Vance. Hegseth y el jefe de Estado Mayor, el general Dan Caine, ofrecerán este domingo una rueda de prensa con los detalles operativos.

"Los objetivos de hoy eran los más complicados y quizá los más letales, pero si la paz no llega pronto, iremos por otros objetivos con precisión, rapidez y habilidad", insistía Trump en su llamamiento a Irán a aceptar el fin de su programa nuclear de inmediato. Aunque el Presidente no lo decía directamente, la amenaza era clara para los dirigentes iraníes: de no aceptar el ultimátum, la propia existencia del régimen —y las vidas de sus líderes— corren peligro.

La acción militar, ordenada por Trump, representa que Washington, de la mano de un presidente que hizo campaña asegurando que evitaría implicarse en los conflictos en el exterior, vuelve a estar implicado en un enfrentamiento bélico en Medio Oriente: Se ha insertado en la guerra entre Israel e Irán, del lado del primero. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguraba que el programa nuclear iraní representaba un peligro inminente, y Trump está de acuerdo.

LLAMA MÉXICO AL DIÁLOGO

La Secretaría de Relaciones Exteriores hace un llamado urgente al diálogo diplomático por la paz entre las partes involucradas en el conflicto de Medio Oriente.

"En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, reiteramos nuestro exhorto a desescalar las tensiones en la región. La restauración de la convivencia pacífica entre los Estados de la región es la mayor prioridad".

NETANYAHU CELEBRA LA OFENSIVA SOBRE IRÁN

"Primero viene la fuerza, luego viene la paz". El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha resumido con esa frase los derroteros que ha tomado la guerra en Medio Oriente, poco después de que Estados Unidos haya bombardeado Irán. Esta es la crónica de un ataque anunciado. En Israel se daba por hecho que Washington se iba a unir a la ofensiva sobre Irán, desatada el pasado 13 de junio. La incógnita que quedaba por despejar era sólo el cuándo.

El País

MANDATARIOS DEL MUNDO CONDENAN ATAQUE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez condenó los bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán, pues constituyen una peligrosa escalada de conflicto en Oriente Medio.

"Esta agresión viola gravemente la Carta ONU y Derecho Internacional y arrastra a la humanidad a una crisis de irreversibles consecuencias", expresó en redes sociales. Por su parte, Bruno Rodríguez Parilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, también condenó los hechos.

"Es un acto criminal, irresponsable y violatorio del Derecho Internacional con consecuencias incalculables. Vulnera el régimen internacional de seguridad nuclear y las normas y salvaguardias de la OIEA. Constituye una escalada de guerra injusta. Nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de Irán", indicó. Mientras que Gustavo Petro, presidente de Colombia, consideró que el gobierno de Trump no debe participar en la guerra con Irán y en el genocidio sobre Gaza. Sino "impedir la guerra y el genocidio".

LOS BLANCOS ATACADOS

Instalación de enriquecimiento uranio de Natanz

La instalación de Natanz, ubicada a unos 220 kilómetros al sureste de Teherán, es el principal sitio de enriquecimiento de uranio de la república islámica, y ya había sido objetivo de bombardeos israelíes. El uranio había sido enriquecido hasta un 60% de pureza en el sitio —un nivel levemente radiactivo, pero a un paso corto del grado armamentístico— antes de que Israel destruyera la parte superficial de la instalación, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Instalación de enriquecimiento de Fordo

La instalación nuclear de Irán, en Fordo, está ubicada a unos 100 kilómetros al suroeste de Teherán; también alberga grupos de centrifugadoras, pero no es tan grande como Natanz. Su construcción comenzó, por lo menos, en 2007, según el OIEA, aunque Irán no informó al organismo de control nuclear de la ONU sobre la instalación sino hasta 2009, después de que Estados Unidos y agencias de inteligencia occidentales aliadas se enteraron de su existencia.

Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán

La instalación de Isfahán, a unos 350 kilómetros al sureste de Teherán, emplea a miles de científicos nucleares; también alberga tres reactores de investigación chinos y laboratorios asociados con el programa atómico del país.